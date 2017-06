2017 UIL Softball State All-Tournament Teams

As selected by the Texas Girls Coaches Association

* Denotes Championship Game MVP as selected by the media

Conference 1A

Pitcher Jalyn Fletcher* So. Slocum Cather Briley Evers Jr. Slocum 1B Mallory Dunnahoe So. Slocum 2B Courtney January So. Slocum 3B De’ljiah Pope Sr. Bartlett SS Lillyan Digby So. Hermleigh OF Sandra Carr So. Hermleigh OF Shelby Bowman Jr. Slocum OF Taylor Clark So. Slocum Utility Madelyn Underwood Jr. Dodd City

Conference 2A

Pitcher Cheyenne Floyd* Fr. Bells Cather Ashley Sloan Jr. Bells 1B Claire Patek Sr. Shiner 2B Lauren Schuette Sr. Shiner 3B C.J. Crane Sr. Bells SS Kailey Williams Jr. Shiner OF Mackinly Pilat Sr. Shiner OF Kassidy Bishop Sr. Shiner OF Bella Smith Fr. Bells Utility Kylie Stubbs Sr. Bells

Conference 3A

Pitcher Gaby Hay* Sr. Little River Academy Cather Destini Hulsey Sr. Little Rive Academy 1B Bailey Wagner Jr. Brock 2B Ali Salinas So. Santa Gertrudis Academy 3B Jackie De Los Santos Jr. Santa Gertrudis Academy SS Alyssa Gonzalez Jr. Santa Gertrudis Academy OF Lenzi Stewart Sr. Little River Academy OF Makayla Henry Jr. Littler River Academy OF Kylah Hulsey So. Little River Academy Utility Saidi Castillo Jr. Santa Gertrudis Academy

Conference 4A

Pitcher Tristan Bridges* Jr. Krum Cather Morgan Sebastian Jr. Krum 1B Samantha Barnett Sr. Liberty Hill 2B Jessalyn Burkett So. Beeville Jones 3B Regan Smith Jr. Krum SS Joely Williamson Sr. Liberty Hill OF Maddie Goin Jr. Krum OF McKenna Bruce Sr. Krum OF Carissa Garza So. Liberty Hill Utility Avery Williams Sr. Krum

Conference 5A

Pitcher Karlie Charles* So. Lewisville The Colony Cather Jacee Hamlin Fr. Lewisville The Colony 1B Suzy Lopez Jr. Willis 2B Camille Corona So. Dripping Springs 3B Samara Lagway Jr. Willis SS Jayda Coleman Fr. Lewisville The Colony OF Haley Ramsey Sr. Lewisville The Colony OF Morgan Olson Sr. Lewisville The Colony OF Hannah Earls Fr. Willis Utility Casey Dixon Sr. Willis

Conference 6A