Bids for Bargains- Paris Auction Schedule for February 25

2017 Bids for Bargains 15 Minute Blocks
Auction date is Saturday February 25, 2017
You will be able to call 903-785-1068 to place your bid on any of the items listed during the 15 minutes they are up for auction. Increments of at least $5 on lower priced items and $20 on higher priced items will be required. You will need to leave a phone number when calling so if you are the successful winner of the bid we may call you right after the 15 minute period has finished. If you do not receive a phone call you were not the highest bidder. You must come to the station on February 25th before 12 pm to pay for the items you have won.
You can pay by cash, check, Visa, Master Card, Discover or American express.
Call 903-785-1068 to place a bid……..if line is busy please continue to call.
|Business Name
|Bid Items and time
|Retail Price
|9:00 – 9:15 a.m.
|TEXARKANA GOLF RANCH
|6 /4 pk ROUNDS OF GOLF
|$100.00
|UNIQUELY YOURS PAINTING
|4/ ADULT PARTY FOR 5 OR 10 CHILDREN
|$150.00
|SPECTACULAR HAIR
|8/ $60.00 GIFT CERTIFICATE
|$60.00
|KADIE ANN PHOTOGRAPHY
|4/ $150.00 SESSION GIFT CERTIFICATE
|$150.00
|MULBERRY CREEK NURSERY
|6 /$50.00 GIFT CERTIFICATE
|$50.00
|Business Name
|Bid Items and time
|Retail Price
|9:15 – 9:30 a.m.
|BURRITO BOSS
|14/ 3 pk $10.00 GIFT CERTIFICATES
|$30.00
|CHANTU CUSTOM FRAME
|5/ $50.00 GIFT CERTIFICATE
|$50.00
|C4 CONSTRUCTION
|DOG HOUSE
|$119.08
|FOX STUMP AND GRINDING
|2/ SKID STEERS
|$100.00
|PARIS AIR CONDITIONING
|7 /$100.00 SYSTEM CLEANING
|$100.00
|Business Name
|Bid Items and time
|Retail Price
|9:30 – 9:45 a.m.
|PARIS FITNESS AND AQUATICS
|7/ 6 MONTH SINGLE MEMBERSHIP
|$270.00
|PARIS ATA MARTIAL ARTS
|2/ FAMILY MARTIAL ARTS TRAINING CERTIFICA
|$560.00
|MERLE NORMAN
|5/ $50.00 GIFT CERTIFICATE
|$50.00
|THE WICKED APPLE
|8/ 2 $10.00 GIFT CERTIFICATES
|$20.00
|JEWELRY SHOPPE PARIS
|1/4 K WHITE GOLD DIAMOND NECKLACE
|$595.00
|LOS COMPADRE’S
|2/ $25.00 GIFT CERTIFICATES
|$50.00
|Business Name
|Bid Items and time
|Retail Price
|9:45 – 10:00 a.m.
|FOX STUMP AND GRINDING
|3 /STUMP GRINDING
|$50.00
|FOUNTAIN SPA
|2 /10 VENUS FREEZE TREATMENTS
|$1,000.00
|BODACIOUS BBQ
|2/ 2 $25.00 GIFT CERTIFICATES
|$50.00
|SWAIM HARDWARE
|1 /CLARKE PLUNGE ROUTER
|$150.00
|LMAO COMEDY CLUB
|5 /2 $20.00 PASSES
|$40.00
|Business Name
|Bid Items and time
|Retail Price
|10:00 – 10:15 a.m.
|PARIS JEWELERS
|3/ $50.00 GIFT CERTIFICATE
|$50.00
|THE LOFT AT 123
|2 /3 HOUR RENTAL
|$450.00
|PHAT PHIL’S BBQ
|7 /$20.00 GIFT CERTIFICATE
|$20.00
|PARIS ATA MARTIAL ARTS
|2 /SINGLE MARTIAL ARTS TRAINING CERTIFICATE
|$234.00
|PARIS FRAGRANCES
|3/ $50.00 GIFT CERTIFICATE
|$50.00
|UNIQUELY YOURS PAINTING
|4 COUPLES PARTY
|$100.00
|Business Name
|Bid Items and time
|Retail Price
|10:15 – 10:30 a.m.
|ANYTIME FITNESS
|4/ 6 MONTH MEMBERSHIP
|$250.00
|SKATE ZONE
|1 /BIRTHDAY PARTY RESV. 12 PEOPLE PARTY
|$300.00
|OLIVE PARIS
|4 /$50.00 GIFT CARD
|$50.00
|RAY’S TREE SERVICE
|5 /$100.00 GIFT CERTIFICATE
|$100.00
|TIME FLIES
|5/ 2 $25.00 GIFT CERTIFICATES
|$50.00
|JEWELRY SHOPPE PARIS
|1/4 CARAT ROUND GREEN DIAMOND EARRINGS
|$400.00
|Business Name
|Bid Items and time
|Retail Price
|10:30 – 10:45 a.m.
|WHITES FLOORING DEPOT
|1/ $250.00 GIFT CERTIFICATE
|$250.00
|DAVID HOUSE JEWELRY
|4/ $250.00 GIFT CERTIFICATE
|$250.00
|UNIQUELY YOURS PAINTING
|1/ ADULT PARTY FOR 10
|$300.00
|COLLEGIATE SHOPPE
|3/ $100.00 GIFT CERTIFICATE
|$100.00
|LIVING WATER BOOK STORE
|3/ $50.00 GIFT CERTIFICATE
|$50.00
|BUFFALO JOE’S
|4/ $25.00 GIFT CERTIFICATE
|$25.00
|Business Name
|Bid Items and time
|Retail Price
|10:45 – 11:00 a.m.
|ROAD HOUSE
|10/2 $25.00 GIFT CERTIFICATES
|$50.00
|82 LAWN AND EUIPMENT
|4/ $250.00 GIFT CERTIFICATE
|$250.00
|THE RUB CLUB
|2/ 1 HOUR MASSAGE
|$53.00
|WHITES FLOORING DEPOT
|$500.00 GIFT CERTIFICATE
|$500.00
|THE LOFT AT 123
|1/ 2 HOUR RENTAL
|$300.00
|PARIS JEWELERS
|4 /$100.00 GIFT CERTIFICATE
|$100.00