Bids for Bargains- Paris Auction Schedule for February 17

|9:00am – 9:15am
|HICK’S MUFFLER AND TIRE
|SET OF YOKOHAMA TIRES
|OOH LA LA BOUTIQUE AND SALON
|HAIR COLORS
|JAXX BURGERS
|2 pk of $25. GIFT CERTIFICATES
|FRONTIER FORESTRY
|SPRAY IN BED LINER-BULLET LINE
|9:15am – 9:30am
|271 TRAILERS SALES
|AMERICAN BUILT RANCH BUMPER
|DEEP SOUTH GLASS
|TINTS FRONT DOORS AND BROW
|DAVID’S MEAT MARKET
|2 pk. of $25 GIFT CERTIFICATES
|ELITE YOGA
|ONE MONTH UNLIMITED YOGA CLASSES
|PARIS COFFEE
|$25 GIFT CERTIFICATES
|9:30am – 9:45am
|PINE RIDGE GOLF COURSE
|SIX MONTH MEMBERSHIPS
|JONES SAND AND GRAVEL
|20 YARD LOAD OF TOP SOIL
|BLISSFUL BROWS
|EYE LINER SESSION
|GUTTER PROS
|150 FT OF GUTTER PLUS DOWN SPOUTS
|THE RUB CLUB
|30 MINUTE MASSAGES
|9:45am – 10:00am
|ANYTIME FITNESS
|SIX MONTH MEMBERSHIP
|82 LAWN AND EQUIPMENT
|CORDLESS LEAF BLOWER
|MULBERRY CREEK NURSERY
|$50 GIFT CERTIFICATES
|LIVING WATER BOOK STORE
|$50 GIFT CERTIFICATES
|TIME FLIES
|2 pk $25 GIFT CERTIFICATES
|
10:00am – 10:15am
|TIRE CITY
|SET OF 20 INCH TIRES
|PREMIER TEETH WHITENING
|TEETH WHITENING PKGS
|ROAD HOUSE FAMILY DINER
|2 pk. of $25 GIFT CERTIFICATES
|PARIS FRAGRANCES
|$50 GIFT CERTIFICATES
|10:15am – 10:30am
|C4 CONSTRUCTION
|8X8 PORTABLE BUILDING
|OOH LA LA BOUTIQUE AND SALON
|MENS HAIR CUT PKG
|THE DETAIL SHOP
|COMPLETE AUTO DETAILS
|PARIS FREIGHT SALES
|RUSTIC MURPHY BED
|10:30am – 10:45am
|SKATE ZONE
|PARTY PACKGES
|RED RIVER VALLEY CONSTRUCTION
|3 FOUR HOUR LAND CLEARING
|CRAWFORD’S HOLE IN THE WALL
|2 pk of $20 GIFT CERTIFICATES
|PARIS JEWLERS
|$50 GIFT CERTIFICATES
|10:45am – 11:00am
|CREATIVE CAKES AND CATERING
|$50.00 GIFT CERTIFICATES
|BLISSFUL BROWS
|MICRO BLADING SESSIONS
|BROADHEAD BARN ARCHERY PRO SHOP
|TRIBE ARCHERY HALO EXTREME BOW W/ COMPLETE MOD KIT
|SPANGLERS
|4 $50 GIFT CERTIFICATES
|11:00am – 11:15am
|DOCTOR’S CREEK MARINE
|BOAT SERVICE PKG
|GEAR DOWN BIKES
|SPECIALIZED P20 PRO SERIES WHITE WITH PURPLE BMX BIKE
|NAUTILUS FITNESS CENTER
|SIX MONTH PLATINUM SINGLE MEMBERSHIP
|PHAT PHIL’S BBQ
|$20 GIFT CERTIFICATES
|11:15am – 11:30am
|82 LAWN AND EQUIPMENT
|GAS POWERED LEAF BLOWERS
|OOH LA LA BOUTIQUE AND SALON
|WOMEN HAIR CUT AND WAX
|TACO CITY
|3 pk of $10 GIFT CERTIFICATES
|ROCKIN L MUSIC
|THE LOAR LH-280 JAZZ TYPE GUITAR
|11:30am -11:45am
|DEEP SOUTH GLASS
|FULL PICK UP TINT
|JONES SAND AND GRAVEL
|20 YARD LOAD OF SULPHUR RIVER ROCK
|BLOW IT UP RENTALS
|$250 GIFT CERTIFICATES for INFLATABLE RENTAL
|SAVORY SISTERS CATERING
|ROSEMARY STEAK DINNER W/ CHOICE OF 2 SIDES AND TEA
|11:45am – 12:00pm
|OOH LA LA BOUTIQUE AND SALON
|ONE MONTH UNLIMITED TANS
|LA BELLA AIROSA
|2 pk of $25 GIFT CERTIFICATES
|THE GETTING PLACE
|$200 GIFT CERTIFICATES
|PARIS JEWLERS
|$100 GIFT CERTIFICATES
|SUPERIOR WHEEL AND TIRES
|SET OF COOPER DISCOVERER S/T MAXX TRUCK TIRES
|12:00pm – 12:15pm
|82 LAWN AND EQUIPMENT
|COOLER
|TANGLZ
|tba
|WICKED APPLE
|3 pk of $10 GIFT CERTIFICATES
|SCOTTS COLLISON REPAIR
|SPRAY IN BED LINER-BULLET LINE
|PARIS FITNESS AND AQUATICS
|6 MONTH MEMBERSHIPS (joining fee included)
|12:15pm – 12:30pm
|C4 CONSTRUCTION
|LARGE DOG HOUSE
|PARIS PARTY RENTALS
|tba
|THE COZY CAPPUCCINO
|3 pk of $10 GIFT CERTIFICATES
|WASH MASTERS
|$50 GIFT CERTIFICATES
|DAVID HOUSE JEWLERY
|$500 GIFT CERTIFICATES
|12:30pm – 12:45pm
|J & A PARIS TIRE SHOP
|1 SET OF TIRES
|WING STOP
|$50 GIFT CERTIFICATES
|PARIS MED SPA
|OSMOSIS BODY SCULPTING TREATMENTS
|FOX STUMP AND GRINDING
|STUMP GRINDINGS
|12:45pm – 1:00pm
|GREEN MACHINE RENTALS
|EQUIPMENT RENTALS
|OOH LA LA BOUTIQUE AND SALON
|SPRAY ON TANS
|TEXAS OVER HEAD DOOR
|LIFT MASTER GARAGE DOOR OPENER INCLUDES INSTALLATION
|SCHOLL BROTHERS BBQ
|$50 GIFT CERTIFICATES