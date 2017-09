Disaster Unemployment Aid Available for Ten Additional Counties

The Texas Workforce Commission (TWC) today announced that ten counties including, Austin, Bastrop, DeWitt, Gonzales, Karnes, Lavaca, Lee, Polk, Tyler, and Walker, have been added to Presidential Disaster Declaration FEMA 4332-DR. TWC is accepting applications for Disaster Unemployment Assistance (DUA) from individuals whose employment or self-employment was impacted by Hurricane Harvey. People who live in, work in, or travel through these three counties must be submitted by October 5, 2017. TWC’s website contains more information about Disaster Unemployment Assistance.

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) anuncio el día de hoy que 10 condados adicionales incluyendo Austin, Bastrop, DeWitt, Gonzales, Karnes, Lavaca, Lee, Polk, Tyler and Walker, han sido añadidos a la Declaración Presidencial por Desastre FEMA 4332-DR. La TWC está aceptando solicitudes para Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA) de personas cuyo empleo o empleo por su cuenta se vio impactado por el huracán Harvey. Personas que viven, trabajan, o viajan a través de estos diez condados deberán presentar sus solicitudes a más tardar para el 5 de octubre de 2017. El sitio en la red de la TWC tiene más información acerca de Asistencia de Desempleo por Desastre.