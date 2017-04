Soccer All-Tournament Teams

AUSTIN, TX— UIL Soccer State All-Tournament Teams

(As selected by the Texas Association of Soccer Coaches)

*Indicates championships game MVP, selected by the media

Conference 4A Girls

Raygan Young Athens Sr. Defender Kyra Robison Athens Sr. Forward Julie Carter Jasper Jr. Forward Ezra Lovett Jasper Jr. Midfielder Melissa Fernandez Boerne Sr. Midfielder Paige Marcell Boerne Sr. Forward Halle Hurt Boerne Sr. Defender Beatris Chavarria Stephenville Fr. Defender Haleigh Beam Stephenville Fr. Midfielder Ciara Johnston Stephenville Fr. Forward Savannah Alfrod* Stephenville Sr. Defender

Conference 4A Boys

Nelvin Bonilla Houston Washington So. Defender Lester Valeriano Houston Washington Jr. Forward Fabrizzio Gonzalez Progreso Jr. Midfielder Anthony Vasquez Progreso Jr. Defender Juan Amador Bridgeport Jr. Forward Eric Aguilar Bridgeport Jr. Midfielder Miguel Olmos Bridgeport Jr. Midfielder Elian Torres Kilgore So. Forward Yonaton Contreras Kilgore Sr. Midfielder Mateo Meraz Kilgore Sr. Defender Kaleb Jett* Kilgore Jr. Goalkeeper

Conference 5A Girls

Sarah Schlemmer Boerne Champion Jr. Goalkeeper Ashlyn Fulgham Boerne Champion Fr. Defender Celise Phillips Leander Rouse Jr. Goalkeeper Sydney Sheehan Leander Rouse So. Defender Peyton Laughley Aledo Sr. Forward Cameron Huddleston Aledo Sr. Midfielder Cheney Huddleston Aledo Fr. Midfielder Rachel Wasserman Dallas Highland Park Jr. Forward Presley Echols* Dallas Highland Park Fr. Forward Sierra Jones Dallas Highland Park Jr. Defender Sarah O’Neal Dallas Highland Park Jr. Midfielder

Conference 5A Boys

Jose Castaneda Wichita Falls Sr. Defender Alex Ramirez Wichita Falls Sr. Midfielder Sebastian Benavides Brownsville Lopez Jr. Forward Jose Echavarria Brownsville Lopez Jr. Midfielder Matt Thomas Frisco Wakeland Sr. Defender Jacob Miller Frisco Wakeland Jr. Midfielder Matt Ribble Frisco Wakeland Sr. Midfielder Cody Sedatole* Frisco Wakeland Sr. Forward David Jara Waller Jr. Midfielder Ricardo Castillo Waller Jr. Defender Raul Rodriguez Waller Sr. Goalkeeper

Conference 6A Girls

Afrah Kahn Austin Vandegrift Jr. Forward Kelly Flynn Austin Vandegrift Sr. Defender Samantha Dominguez Keller Jr. Defender Berklee Peters Keller Sr. Forward MaKenna Garcia* Pflugerville Hendrickson Fr. Goalkeeper Christina Arteaga Pflugerville Hendrickson Sr. Midfielder Jayme Woodfill Pflugerville Hendrickson Sr. Forward Bryana Hunter Pflugerville Hendrickson Jr. Midfielder Cailey Croson Katy Tompkins Sr. Goalkeeper JoAnnie Ramos Katy Tompkins Sr. Midfielder Barbara Olivieri Katy Tompkins Fr. Forward

Conference 6A Boys