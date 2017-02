TAMUC Signees

Carthel announces 49 high school signees on National Signing Day 2017

COMMERCE – Texas A&M University-Commerce Head Football Coach Colby Carthel has announced 49 signees on National Signing Day 2017 for the three-time defending Lone Star Conference champion Lions.

Carthel will discuss the signing class at a 4 p.m. press conference, which will be streamed live via Facebook Live (http://www.facebook.com/LionsAthletics)

Biographical information on each signee is available at http://lionathletics.com/signingday/football/2/

2017 A&M-COMMERCE FOOTBALL SIGNEES

NAME POS HT WT HOMETOWN PREV SCHOOL Dylan Davis DL 6-3 215 Sunnyvale, Texas Sunnyvale HS Dayne Douglass LB 6-2 220 Canyon, Texas Canyon HS Gunnar Palacios QB 6-0 190 Canyon, Texas Canyon Jordan Gray DB 6-0 195 Frisco, Texas Independence HS Arnezz Archie WR 6-1 170 Spring, Texas Spring HS Raini Dorman OL 6-1 270 Henderson, Texas Henderson HS Mason Ray QB 6-3 210 Bryan, Texas Bryan HS Ty Reed DL 6-2 220 Richmond, Texas Foster HS Travis Dafft OL 6-1 255 Prosper, Texas Prosper HS LaMonte Williams DL 6-2 270 Temple, Texas Temple HS J.R. Rocha DL 6-0 270 Bremond, Texas Bremond HS Matt Childers WR 6-4 180 Henderson, Texas Henderson HS Abideen Bello DB 6-3 190 San Antonio, Texas Roosevelt HS Deonta Adams WR 6-1 170 Spring, Texas Spring HS Joshua Morgan DB 5-9 170 San Antonio, Texas Roosevelt HS John Franklin ATH 5-10 180 Celina, Texas Celina HS Kamren Baker RB 6-1 170 San Antonio, Texas Clemens HS Jack Howard A 6-3 230 San Antonio, Texas Clemens HS Bryse Burris LB 6-3 205 Irving, Texas MacArthur HS Davion Thompson DB 6-0 190 Mesquite, Texas North Mesquite HS Jesse Sandoval IV A 6-4 225 San Antonio, Texas Harlandale HS Dom Velasquez A 6-2 240 Amarillo, Texas River Road HS Kendric Ford LB 6-0 200 Dallas, Texas Spruce HS Brandon Bascue DL 6-4 260 Flower Mound, Texas Flower Mound HS Kelton Collier ATH 6-0 220 Gilmer, Texas Gilmer HS Kolt Fullen DL 6-2 215 Spring Branch, Texas Smithson Valley HS Chance Cooper WR 6-3 200 Leander, Texas Rouse HS Nakkia Cox ATH 5-10 175 Fort Worth, Texas Dunbar HS Dont’e Howell WR 6-3 190 Mesquite, Texas North Mesquite HS Solomon Ndukwe OL 6-3 300 Alief, Texas Elsik HS Jackson Richmond OL 6-4 305 Lewisville, Texas Lewisville HS Gavin Sharp A 6-5 225 Leander, Texas Rouse HS E.J. Thompson RB 5-9 200 Cypress, Texas Cy-Ranch HS Darius Williams DB 5-9 165 Fort Worth, Texas Arlington Heights HS Richard West OL 6-6 240 San Antonio, Texas East Central Derique Ryan WR 6-1 195 Mansfield, Texas Mansfield HS Nate Davis RB 5-9 180 San Antonio, Texas Madison HS Jonathan Alexander DB 6-3 205 Fort Worth, Texas Trimble Tech HS Nic Smith OL 6-5 275 Commerce, Texas Commerce HS Sir Charles Miles-Frost LB 5-9 195 Lancaster, Texas Lancaster HS Tristan Perry P 6-1 200 Mineral Wells, Texas Mineral Wells HS Alfonso Viramontes OL 6-5 290 Melissa, Texas Melissa HS Antonio Williams DL 6-1 260 Brazosport, Texas Brazosport HS Nick Petitti DL 6-4 220 Clear Creek, Texas Clear Creek HS Isaiah Sayles DL 6-2 185 San Antonio, Texas Wagner HS Marcus Tucker ATH 6-1 205 Winnsboro, Texas Winnsboro HS TyRese Audu LB 6-1 170 San Antonio, Texas Wagner HS Abraham Adesipe DL 6-3 190 Alief, Texas Taylor HS Darionta Choice ATH 5-8 150 Dallas, Texas Samuell HS

