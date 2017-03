Updated High School Basketball Playoff Matchups

Class 4A, Region 2 Semi-Finals

No. 14 Paris Wildcats vs. No. 2 Dallas Lincoln Tigers

Friday , 8pm , Texas A&M-Commerce

*LIVE BROADCAST ON 101.9 KBUS*

—

Class 3A, Region 2 Semi-Finals

Mt. Vernon Tigers vs. No. 1 Dallas Madison Trojans

Friday , 6pm , Rockwall-Heath HS

—

Class 3A, Region 2 Semi-Finals

Chapel Hill Red Devils vs. No. 8 Prosper Eagles

Friday , 8pm , Rockwall-Heath HS

—

Class 2A, Region 2 Semi-Finals

No. 4 Clarksville Tigers vs. No. 1 Muenster Hornets

Friday , 6pm , McKinney North HS

—

Class A, Region 3 Semi-Finals

Yantis Owls vs. No. 1 Lipan Indians

Friday , Mansfield ISD, 5pm

—

Class A, Region 3 Semi-Finals

Saltillo Lions vs. No. 8 Graford Rabbits