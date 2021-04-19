2021 Softball-Baseball Standings

2021 SOFTBALL
PLAYOFFS
May 1 – Bi-District
May 8 – Area
May 15 – Regional Quarterfinal
May 22 – Reginal Semifinal
May 29 – Regional Final
Jun 2-5 – Championship
UPDATED 4-19-21
STATE
5A
|No. 29
|Sulphur Springs 11-2
|No. 40
|Mt Pleasant 17-8
4A
|No. 5
|North Lamar 25-2-1
|No. 28
|Gilmer 15-9-2
|No. 70
|Paris 7-8
3A
|No. 2
|Rains 27-1
|No. 7
|White Oak 20-1
|No. 9
|Atlanta 17-1-1
|No. 10
|Hughes Springs 20-3
|No. 20
|Mt Vernon 19-4
|No. 34
|Bonham 16-6-2
|No. 41
|Prairiland 16-7
|No. 53
|DeKalb 8-4
|No. 93
|Chisum 9-10
|No. 96
|Chapel Hill MP
2A
|No. 7
|Como-Pickton 24-1-1
|No. 26
|Sam Rayburn 10-4-2
|No. 49
|Alba-Golden 8-6
|No. 52
|Dodd City 6-3
|No. 54
|Cumby 9-4
|No. 62
|Trenton 10-10
|No. 64
|Union Grove 5-4
|No. 71
|Rivercrest 9-10
DISTRICT STANDINGS
15-5A
|1 Sulphur Springs
|12-2
|2 Hallsville
|9-1
|3 Mt Pleasant
|7-4
|4 Texas High
|5-6
15-4A
|1 North Lamar
|8-0
|2 Gilmer
|6-2
|3 Pleasant Grove
|5-3
|4 Paris
|3-5
13-3A
|1 Harmony
|9-1
|2 Mt Vernon
|8-1
|3 Chapel Hill MP
|6-4
|4 Winnsboro
|5-5
14-3A
|1 Atlanta
|10-0
|2 DeKalb
|8-3
|3 Queen City
|7-3
|4 Redwater
|5-5
15-3A
|1 Hughes Springs
|10-1
|2 White Oak
|10-1
|3 Ore City
|8-3
|4 New Diana/Sabine
|3-7
2021 BASEBALL
May 8 – Bi-District
May 15 – Area
May 22 – Regional Quarterfinal
May 29 – Reginal Semifinal
Jun 5 – Regional Final
Jun 9-12 – Championship
STATE
5A
|No. 7 Hallsville
|20-4
4A
|No. 12 Pleasant Grove
|19-5
3A
|No. 11 Harmony
|16-4
|No. 17 Mt Vernon
|18-5
|No. 25 Atlanta
|13-5
2A
|No. 11 Rivercrest
|14-3
|No. 17 Hawkins
|13-2
|No. 22 Union Grove
|10-6
DISTRICT STANDINGS
15-5A
|Hallsville
|8-0
|Texas High
|6-3
|Longview
|5-3
|Marshall
|5-4
|Sulphur Springs
|5-5
|Mt Pleasant
|1-8
|Pine Tree
|1-8
15-4A
|Pleasant Grove
|9-2
|Liberty Eylau
|9-2
|Gilmer
|6-5
|North Lamar
|4-6
|Paris
|2-8
|Pittsburg
|2-9
13-3A
|Harmony
|8-1
|Mt Vernon
|8-1
|Mineola
|6-3
|Winnsboro
|6-4
|Quitman
|3-7
|Chapel Hill MP
|1-8
|Winona
|0-8
14-3A
|Atlanta
|8-0
|New Boston
|7-2
|Redwater
|6-3
|Hooks
|5-5
|Paul Pewitt
|4-5
|Queen City
|2-7
|DeKalb
|0-10
15-3A
|Sabine
|7-1
|White Oak
|7-2
|New Diana
|7-2
|Daingerfield
|5-4
|Hughes Springs
|4-5
|Ore City
|1-9
|Gladewater
|0-8