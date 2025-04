MPHS Certified Clinical Medical Assistants

Contact: Kelly Cowan

MPHS students become Certified Clinical Medical Assistants

Thirty Mount Pleasant High School Health Science students recently completed the Certified Clinical Medical Assistant (CCMA) course requirements, with 28 becoming Certified Clinical Medical Assistants after taking the national exam. Students in the Medical Assistant program completed an in-person CCMA course, clinical rotations, and three dual-credit courses, Medical Terminology, Medical Law and Ethics, and Introduction to Health Professions, through Northeast Texas Community College. These 28 are fully licensed to work as CCMAs in a medical setting.

While in the program, students participated in lectures on pharmacology, nutrition, psychology, anatomy and physiology, general patient care and education, infection control, customer service, disease processes, and microbiology. Lab skills practiced in the new MPHS Clinical Lab include fingersticks, TB skin testing, suture removal, phlebotomy, subcutaneous and muscular injections, point-of-care testing, and urinary catheterization.

Students earning Certified Clinical Medical Assistant status include Elise Alcibar, Elizabeth Buck, Emely Chavelas, Evan Cota, Ariana Cruz, David Cumpian, Diya Desai, Haley Garcia, Patricia Gonzalez, Madison Hargrove, Addison Heeren, Karen Hernandez, Hayden Hester, Kelsey Howard, Christian Johnson, Autumn Leroy, Addy Long, Amir Martinez, Jesus Moreno, Kaylee Ramos, Franciso Rodriguez, Amy Santillan, Araceli Solis, Christopher Sorto, Jayden Tarrant, Avanleigh Thomas, Diego Ugalde, and Daniel Villarruel. Amanda Hutchings is their instructor, who said, “Since I have been here, this is one of the highest pass rates for this test.”

Contacto: Kelly Cowan

Los estudiantes de MPHS se convierten en Asistentes Médicos Clínicos Certificados

Treinta estudiantes de Ciencias de la Salud de la Escuela Secundaria Mount Pleasant completaron recientemente los requisitos del curso de Asistente Médico Clínico Certificado (CCMA), y 28 se convirtieron en Asistentes Médicos Clínicos Certificados después de tomar el examen nacional. Los estudiantes del programa de Asistente Médico completaron un curso presencial de CCMA, rotaciones clínicas y tres cursos de doble crédito, Terminología Médica, Derecho y Ética Médica e Introducción a las Profesiones de la Salud, a través de Northeast Texas Community College. Estos 28 tienen licencia completa para trabajar como CCMA en un entorno médico.

Durante el programa, los estudiantes participaron en conferencias sobre farmacología, nutrición, psicología, anatomía y fisiología, atención y educación general del paciente, control de infecciones, servicio al cliente, procesos de enfermedades y microbiología. Las habilidades de laboratorio que se practican en el nuevo Laboratorio Clínico de MPHS incluyen punciones en los dedos, pruebas cutáneas de tuberculosis, extracción de suturas, flebotomía, inyecciones subcutáneas y musculares, pruebas en el punto de atención y cateterismo urinario.

Los estudiantes que obtienen el estatus de Asistente Médico Clínico Certificado incluyen a Elise Alcibar, Elizabeth Buck, Emely Chavelas, Evan Cota, Ariana Cruz, David Cumpian, Diya Desai, Haley García, Patricia González, Madison Hargrove, Addison Heeren, Karen Hernández, Hayden Hester, Kelsey Howard, Christian Johnson, Autumn Leroy, Addy Long, Amir Martínez, Jesús Moreno, Kaylee Ramos, Francisco Rodríguez, Amy Santillán, Araceli Solís, Christopher Sorto, Jayden Tarrant, Avanleigh Thomas, Diego Ugalde y Daniel Villarruel. Amanda Hutchings es su instructora, quien dijo: “Desde que estoy aquí, esta es una de las tasas de aprobación más altas para esta prueba”.

Fotos:

CCMA1: Estudiantes de MPHS CCMA (de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás)

Addy Long, Karen Hernández, Elizabeth Buck, Elise Alcibar, Haley García, Addison Heeren, Yasmin Trejo, Diya Desai, Kaylee Ramos

Instructores Amanda Hutchings, Franciso Rodríguez, Christopher Sorto, Emely Chavelas, Avanleigh Thomas, David Cumpian, Jayden Tarrant

CCMA2: Estudiantes de MPHS CCMA (de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás)

Ariana Cruz, Patricia González, Brenda Cruz, Kelsey Howard, Madison Hargrove, Araceli Solís, Amy Santillán, Autumn Leroy, Instructora Amanda Hutchings, Amir Martínez, Daniel Villarruel, Jesús Moreno, Diego Ugalde, Evan Cota, Hayden Hester, Christian Johnson