MPHS Top 10% Honor Graduates.

Contact: Kelly Cowan

Mount Pleasant High School Announces Top 10% Honor Graduates.

Mount Pleasant High School announced its Class of 2025 Top 10% Honor Graduates at a private reception in the MPHS Library on Thursday, April 17. Senior Counselor Todd Burns made the announcements.

The Valedictorian of the Class of 2025 is Luke Thurman, and the Salutatorian is Gopi Amin.

MPHS Honor Graduates in alphabetical order are Natalia Aspeitia, Katherine Ball, Veronica Bernardino, Elizabeth Buck, Samuel Chappell, Emely Chavelas, Evan Cota, Diya Desai, Gabriella Garza, Jose Gonzalez, Sidney Harbour, Madison Hargrove, Addison Heeren, Karen Hernandez, Hayden Hester, Kelsey Howard, Christian Johnson, Jazlynn Juarez, Tanner Marshall, Amir Martinez, Kevin Mendoza, Jesus Moreno, Yahaira Piña, Cinthya Ramirez, Francisco Rodriguez, Michelle Sandoval, Amy Santillan, Araceli Solis, Christopher Sorto, Katelyn Tejeda, Hayden Tennison, Diego Ugalde, and Johnathan Ventura.

The Mount Pleasant High School commencement ceremony will be on Friday, May 16, at 8:00 pm at Sam Parker Stadium.

Contacto: Kelly Cowan

Mount Pleasant High School anuncia a los graduados con el 10% de los mejores graduados.

La Escuela Secundaria Mount Pleasant anunció a su Clase de 2025 Top 10% Honor Graduates en una recepción privada en la Biblioteca de MPHS el jueves 17 de abril. El consejero principal Todd Burns hizo los anuncios.

El Valedictorian de la Clase de 2025 es Luke Thurman, y el Salutatorian es Gopi Amin.

Los graduados de honor de MPHS en orden alfabético son Natalia Aspeitia, Katherine Ball, Verónica Bernardino, Elizabeth Buck, Samuel Chappell, Emely Chavelas, Evan Cota, Diya Desai, Gabriella Garza, José González, Sidney Harbour, Madison Hargrove, Addison Heeren, Karen Hernández, Hayden Hester, Kelsey Howard, Christian Johnson, Jazlynn Juárez, Tanner Marshall, Amir Martínez, Kevin Mendoza, Jesús Moreno, Yahaira Piña, Cinthya Ramírez, Francisco Rodríguez, Michelle Sandoval, Amy Santillán, Araceli Solís, Christopher Sorto, Katelyn Tejeda, Hayden Tennison, Diego Ugalde y Johnathan Ventura.

La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Mount Pleasant será el viernes 16 de mayo a las 8:00 pm en el Estadio Sam Parker.

Fotos:

Graduados de honor de la clase 2025 de MPHS

Luke Thurman (izquierda) y Gopi Amin, estudiante de primer año