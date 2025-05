Contact: Kelly Cowan

MPHS angler qualifies for the State tournament.

Three Mount Pleasant High School boats competed at the Texas High School Bass Association (THSBA) Regional tournament on Lake Palestine on Saturday, April 26, with all three reeling in catches. Anglers in 212 boats were competing to go to the State tournament at the end of April.

Logan Holderness caught four fish weighing 11.78 lbs. and placed 33rd out of 212 boats to secure his spot at state.

Kamen and Khloe Dunn placed 68th with three fish weighing 8.65 lbs. The team of Hayden Harvill and Joe Setina finished in 154th place with one fish weighing 2.83 lbs.

Holderness will fish in the State tournament at Lake Conroe on May 31. His dad, Danny Holderness, is the boat captain.

Contacto: Kelly Cowan

El pescador de MPHS se clasifica para el torneo estatal.

Tres botes de la Escuela Secundaria Mount Pleasant compitieron en el torneo regional de la Asociación de Bass de Escuelas Secundarias de Texas (THSBA) en el Lago Palestine el sábado 26 de abril, y los tres lograron capturas. Los pescadores en 212 botes competían para ir al torneo estatal a fines de abril.

Logan Holderness capturó cuatro peces que pesaron 11.78 libras y se ubicó en el puesto 33 de 212 botes para asegurar su lugar en el estado.

Kamen y Khloé Dunn se ubicaron en el puesto 68 con tres peces que pesaron 8.65 libras. El equipo de Hayden Harvill y Joe Setina terminó en el puesto 154 con un pez que pesaba 2.83 libras.

Holderness pescará en el torneo estatal en el lago Conroe el 31 de mayo. Su padre, Danny Holderness, es el capitán del barco.

Fotos:

Holderness: Logan Holderness (derecha) y el capitán del barco Danny Holderness

Harvill Setina: Los clasificados regionales Joe Setina (izquierda) y Hayden Harvill

Dunn: Khloé Dunn (izquierda) y Kamen Dunn, clasificadas a nivel regional.