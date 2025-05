Mt Vernon Is Setting On A Lithium Mine

GeoFrame, a Houston-based energy and mining company, plans to make Mount Vernon the nation’s largest single-source lithium producer. The plan involves creating over 100 new jobs and positioning the area at the forefront of the U.S. energy transition. The project centers on a newly discovered lithium-rich brine deposit outside Mount Vernon. Local officials have expressed optimism, emphasizing not just job creation but improvements in infrastructure, tax revenue, and long-term economic diversification. Critics have raised concerns about environmental impact and water use.

GeoFrame, una empresa de energía y minería con sede en Houston, planea convertir a Mount Vernon en el mayor productor de litio del país. El plan implica la creación de más de 100 nuevos puestos de trabajo y el posicionamiento de la zona a la vanguardia de la transición energética de Estados Unidos. El proyecto se centra en un depósito de salmuera rico en litio recientemente descubierto en las afueras de Mount Vernon. Los funcionarios locales han expresado optimismo, haciendo hincapié no solo en la creación de empleos, sino también en las mejoras en la infraestructura, los ingresos fiscales y la diversificación económica a largo plazo. Los críticos han expresado su preocupación por el impacto ambiental y el uso del agua.