Contact: Kelly Cowan

MPHS Student Council selects officers

The Mount Pleasant High School Student Council has selected its officers for the 2025-2026 school year. They are President Joseline Hernandez, Vice-President Brissia Alvarez, Secretary Evelyn Hernandez, Treasurer Karlee Rodgers, and Special Projects Chairpersons Audrey Garrett and Makayla Mather.

The MPHS Student Council hosts two blood drives for the Carter Blood Care Center, assisting with several community service projects throughout the year. These projects include the annual Veterans Day program at Wallace Middle School, Fall Festivals at the elementary schools, Taste of Mt. Pleasant, and other events. Camille Brown serves as the advisor to the Mount Pleasant High School Student Council.

Contacto: Kelly Cowan

El Consejo Estudiantil de MPHS selecciona a los funcionarios

El Consejo Estudiantil de la Escuela Secundaria Mount Pleasant ha seleccionado a sus oficiales para el año escolar 2025-2026. Ellas son la presidenta Joseline Hernández, la vicepresidenta Brissia Álvarez, la secretaria Evelyn Hernández, la tesorera Karlee Rodgers y las presidentas de Proyectos Especiales Audrey Garrett y Makayla Mather.

El Consejo Estudiantil de MPHS organiza dos campañas de donación de sangre para el Centro de Cuidado de la Sangre Carter. También ayuda con varios proyectos de servicio comunitario durante todo el año, incluido el programa anual del Día de los Veteranos en la Escuela Secundaria Wallace, los Festivales de Otoño en las escuelas primarias, Taste of Mt. Pleasant y otros eventos. Camille Brown es la asesora del Consejo Estudiantil de la Escuela Secundaria Mount Pleasant.

Foto

Los funcionarios de MPHS StuCo 2025-2026 (de izquierda a derecha): Presidenta de Proyectos Especiales Audrey Garrett, Tesorera Karlee Rodgers, Vicepresidenta Brissia Álvarez, Presidenta Joseline Hernández, Secretaria Evelyn Hernández, Presidenta de Proyectos Especiales Makayla Mather