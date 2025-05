Where Is The Fastest Growing Texas City?

At the start of the decade, fewer than 18,000 people called Princeton, a primarily rural town about an hour northeast of Dallas, home. However, as hundreds of thousands have flocked to the Dallas-Fort Worth region over the years, Princeton’s population has more than doubled. As of last July, estimates released by the U.S. Census Bureau on Thursday show that just over 37,000 people lived in Princeton. Last year, it grew by 30 percent alone, making it the fastest-growing city or town in the country.

A principios de la década, menos de 18.000 personas llamaban hogar a Princeton, una ciudad principalmente rural a una hora al noreste de Dallas. Sin embargo, a medida que cientos de miles de personas han acudido a la región de Dallas-Fort Worth a lo largo de los años, la población de Princeton se ha duplicado con creces. Hasta julio pasado, las estimaciones publicadas por la Oficina del Censo de EE. UU. el jueves muestran que poco más de 37,000 personas vivían en Princeton. El año pasado, solo creció un 30 por ciento, lo que la convierte en la ciudad o pueblo de más rápido crecimiento en el país.