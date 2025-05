Walmart is warning shoppers to expect higher prices as tariffs drive up costs. Electronics, toys, and some food items will be affected, with price hikes expected to begin later this month.

Walmart está advirtiendo a los compradores que esperen precios más altos a medida que los aranceles aumentan los costos. La electrónica, los juguetes y algunos alimentos se verán afectados, y se espera que los aumentos de precios comiencen a finales de este mes.