Contact: Kelly Cowan

MPHS National Honor Society selects officers

The Mount Pleasant High School chapter of the National Honor Society (NHS) has selected officers for the 2025-2026 school year. President Alessandro Greco, Vice President Wendy Valdez, Secretary Brissia Alvarez, Treasurer Julian Chancellor, Parliamentarian Alberto Avila, and Historian Nayeli Hernandez will lead the NHS. The Mount Pleasant High School NHS Advisors are David Clark and Angela Priefert.

Contacto: Kelly Cowan

La Sociedad Nacional de Honor de MPHS selecciona a los oficiales

El capítulo de la Escuela Secundaria Mount Pleasant de la Sociedad Nacional de Honor (NHS, por sus siglas en inglés) ha seleccionado oficiales para el año escolar 2025-2026. El presidente Alessandro Greco, la vicepresidenta Wendy Valdez, la secretaria Brissia Álvarez, el tesorero Julian Chancellor, el parlamentario Alberto Ávila y la historiadora Nayeli Hernández dirigirán el NHS. Los asesores del NHS de Mount Pleasant High School son David Clark y Angela Priefert.

Foto de izquierda a derecha:

Los funcionarios de la Sociedad Nacional de Honor de la Escuela Secundaria Mount Pleasant 2025-2026 (de izquierda a derecha): Secretaria Brissia Alvarez, Tesorero Julian Chancellor, Vicepresidenta Wendy Valdez, Presidente Alessandro Greco, Historiadora Nayeli Hernández, Parlamentario Alberto Ávila