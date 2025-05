Coleman Named Senior VP At Lamar National Bank

Lamar National Bank announced that Nate Coleman has joined its Paris location as Senior Vice President of Mortgage Lending. With over 15 years of experience in community banking, they widely respect Coleman as a knowledgeable and trusted loan officer. His commitment to helping individuals and families reach their financial goals aligns perfectly with Lamar National Bank’s mission.

Lamar National Bank anunció que Nate Coleman se ha unido a su ubicación en París como Vicepresidente Senior de Préstamos Hipotecarios. Con más de 15 años de experiencia en banca comunitaria, respetan ampliamente a Coleman como un oficial de préstamos conocedor y confiable. Su compromiso de ayudar a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras se alinea perfectamente con la misión de Lamar National Bank.