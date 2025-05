Band Brings Home State Medals

Contact: Kelly Cowan

MPHS band members earn UIL State Medals in the Solo and Ensemble contest.

Thirty-three Mount Pleasant High School Goin’ Gold Band members earned 37 state gold medals at the UIL State Solo and Ensemble contest held in and around the Austin area on May 25-27. That’s up from nine last year. Four students, including Jayden Adame, Bryan Garcia, Alfredo Santillan, and Evelyn Whisenhunt, earned medals with two different ensembles.

The six MPHS ensembles earning UIL state gold medals, the highest rating given by the judges, include:

Flute Trio “Classic Fantasy” Bryan Garcia (10) , Alfredo Santillan (10) , Evie Whisenhunt (9)

Flute Choir “ All Through the Night” Bryan Garcia (10), Rosali Nino (11), Jennifer Pena (12), Alfredo Santillan (10), Amy Santillan (12), Evie Whisenhunt (9)

Clarinet Choir “Divertimento No. 1” Ana’Liece Guerrero (10) , Humberto Damian (11) , Neftali Gonzalez (12) , Odalys Mejia (10) , Diana Ramirez (10) , Kaylee Ramos (12) , Christopher Sorto (12) , Cindy Valle (10)

Brass Sextet “Bartok for Brass” Adriel Bagsic (10) , Sebastian Contreras (10) , Mario Hernandez (9) , Issac Jetton (11) , Axel Mata (10) , Jesus Mata (9)

Percussion Ensemble “Blue Rondo à la Turk” Jayden Adame (9) , Camauri Adams (11) , Dalia Balderas (10) , Pedro Castillo (10) , Armando Molina (11) , Aaron Waldrep (9) , Francisco Zapata (11)

Percussion Ensemble “UFO Tofu” Jamaree Armour (10), Jayden Adame (9), Ethan Carrillo (11), Natalie Hines (10), Edward Moya (11), Alejandro Rosiles (11), Luke Thurman (12)

The Goin’ Gold Band will now turn its attention to preparations for its 2025 halftime show, “Beetlejuice.” The 2024-2025 MPISD band program has been under the direction of Dr. Theodus Luckett III, Karen Luckett, AJ Garcia, Brian Bass, Chris Richard, and Sheri Sullivan.

Contacto: Kelly Cowan

Los miembros de la banda de MPHS ganan medallas estatales de UIL en el concurso de solistas y conjuntos.

Treinta y tres miembros de la Banda de Oro de la Escuela Secundaria Mount Pleasant ganaron 37 medallas de oro estatales en el concurso estatal de solistas y conjuntos de la UIL que se llevó a cabo en el área de Austin y sus alrededores del 25 al 27 de mayo. Eso es un aumento con respecto a los nueve del año pasado. Cuatro estudiantes, entre ellos Jayden Adame, Bryan García, Alfredo Santillán y Evelyn Whisenhunt, ganaron medallas con dos conjuntos diferentes.

Los seis conjuntos de MPHS que obtuvieron medallas de oro estatales de la UIL, la calificación más alta otorgada por los jueces, incluyen:

Trío de flautas “Classic Fantasy” Bryan García (10), Alfredo Santillán (10), Evie Whisenhunt (9)

Coro de flautas “ All Through the Night” Bryan García (10), Rosali Niño (11), Jennifer Peña (12), Alfredo Santillán (10), Amy Santillán (12), Evie Whisenhunt (9)

Coro de Clarinetes “Divertimento No. 1” Ana’Liece Guerrero (10) , Humberto Damián (11) , Neftalí González (12), Odalys Mejía (10), Diana Ramírez (10), Kaylee Ramos (12), Christopher Sorto (12) , Cindy Valle (10)

Sexteto de metales “Bartok for Brass” Adriel Bagsic (10) , Sebastián Contreras (10), Mario Hernández (9), Issac Jetton (11), Axel Mata (10), Jesús Mata (9)

Ensamble de percusión “Blue Rondo à la Turk” Jayden Adame (9) , Camauri Adams (11), Dalia Balderas (10), Pedro Castillo (10), Armando Molina (11), Aaron Waldrep (9) , Francisco Zapata (11)

Ensamble de Percusión “UFO Tofu” Jamaree Armour (10), Jayden Adame (9), Ethan Carrillo (11), Natalie Hines (10), Edward Moya (11), Alejandro Rosiles (11), Luke Thurman (12)

La Goin’ Gold Band ahora centrará su atención en los preparativos para su espectáculo de medio tiempo de 2025, “Beetlejuice”. El programa de bandas de MPISD 2024-2025 ha estado bajo la dirección del Dr. Theodus Luckett III, Karen Luckett, AJ García, Brian Bass, Chris Richard y Sheri Sullivan.

Fotos:

Trío de flautas

Coro de flautas

Coro de Clarinete

Sexteto de metales

Ensamble de percusión “Blue Rondo à la Turk”

Ensamble de Percusión “UFO Tofu”