Contact: Kelly Cowan

MPHS Tigers qualify for Lineman Challenge State Championships

Ten Mount Pleasant High School Tiger football team members will attend the Lineman Challenge State Championships on June 21 in Abilene after qualifying earlier this month.

The Tigers attended a qualifying Lineman Challenge event this summer, competing against linemen from other schools in various challenges, including bench press reps, tractor tire flips, and sled pushes. The Tigers earned first place at a qualifying event in Lindale. Teams qualify for state by placing in the top six in one of the three state qualifying events. Only 18 teams from across the state of Texas qualify for the State Championships.

Team members attending the State Championship include Garrett Brown, Landon Cheatum, Corben Craig, Jayden Finley, Emmanuel Harris, Ayden Johnson, Tyland Jones, Ryan Rocha, Nehemiah Savage, and Ryder Shaw. Malik Babaa, Travis Buchanan, and Blake L are the coaches. The MPISD Athletic Director is Joe Cluley.

Contacto: Kelly Cowan

Los Tigres de MPHS califican para el Campeonato Estatal Lineman Challenge

Diez miembros del equipo de fútbol americano Tiger de la Escuela Secundaria Mount Pleasant asistirán al Campeonato Estatal Lineman Challenge el 21 de junio en Abilene después de clasificarse a principios de este mes.

Los Tigers asistieron a un evento clasificatorio del Lineman Challenge este verano, compitiendo contra linieros de otras escuelas en varios desafíos, incluyendo repeticiones de press de banca, volteretas de neumáticos de tractor y empujes de trineo. Los Tigres obtuvieron el primer lugar en un evento clasificatorio en Lindale. Los equipos se clasifican para el estado al ubicarse entre los seis primeros en uno de los tres eventos clasificatorios estatales. Solo 18 equipos de todo el estado de Texas se clasifican para los Campeonatos Estatales.

Los miembros del equipo que asistirán al Campeonato Estatal incluyen a Garrett Brown, Landon Cheatum, Corben Craig, Jayden Finley, Emmanuel Harris, Ayden Johnson, Tyland Jones, Ryan Rocha, Nehemiah Savage y Ryder Shaw. Malik Babaa, Travis Buchanan y Blake L son los entrenadores. El Director Atlético de MPISD es Joe Cluley.

Foto: Clasificatorios estatales del MPHS Tiger Lineman Challenge