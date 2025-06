MPISD Clay Target Club Lands State Championships

Contact: Kelly Cowan

MPISD Clay Target Club brings home team and individual State Championships

In just their second season, the Mount Pleasant ISD Clay Target Club brought home multiple awards from the State Tournament, including the team and individual varsity state championships. MPISD competed in the skeet division with twelve other teams and approximately 70 competitors from across the state. The State Tournament was at the Waco Skeet and Trap Club on Saturday, June 7.

MPISD won the team State Championship with a 5-man combined score of 446 out of 500. The five highest contributing scores came from Lance Albin, Garrett Brown, George Fite, Trent Milam, and Rolston Morton. Also shooting for MPISD were Donald Cole, Caydon Johnson, Christian Johnson, and Cooper Rider.

Albin was the individual State Champion with a score of 98 out of 100. He also earned two patches for shooting two perfect rounds of 25.

Milam was the individual runner-up, scoring 96 out of 100. He also earned two patches for shooting two perfect rounds of 25.

Two more Tigers cracked the top ten shooters. Fite was the eighth-highest scorer with an 86 out of 100. And just behind was Brown in 10th place with an 85 out of 100. Morton was just outside the top ten with a score of 81 out of 100.

“I want to thank Shawn Roberts of Clays-N-More for his support, providing the team with a facility to use throughout the season,” said Coach Josh Blackstone. “We also want to thank the Mount Pleasant chapter of the Delta Waterfowl Organization for sponsoring all our targets for the spring 2025 season.”

If you would like more information on getting involved for the 2025-2026 season, you can contact Josh Blackstone at Mount Pleasant High School. Blackstone, Antoine Albin, and Keres Fite coach the team.

Contacto: Kelly Cowan

MPISD Clay Target Club trae a casa campeonatos estatales individuales y por equipos

En solo su segunda temporada, el Mount Pleasant ISD Clay Target Club se llevó a casa múltiples premios del Torneo Estatal, incluidos los campeonatos estatales por equipos e individuales. MPISD compitió en la división de skeet con otros doce equipos y aproximadamente 70 competidores de todo el estado. El Torneo Estatal fue en el Waco Skeet and Trap Club el sábado 7 de junio.

MPISD ganó el Campeonato Estatal por equipos con una puntuación combinada de 5 hombres de 446 de 500. Los cinco puntajes que más contribuyeron fueron de Lance Albin, Garrett Brown, George Fite, Trent Milam y Rolston Morton. También filmaron para MPISD Donald Cole, Caydon Johnson, Christian Johnson y Cooper Rider.

Albin fue el Campeón Estatal individual con una puntuación de 98 sobre 100. También obtuvo dos parches por disparar dos rondas perfectas de 25.

Milam fue el subcampeón individual, con una puntuación de 96 sobre 100. También obtuvo dos parches por disparar dos rondas perfectas de 25.

Dos Tigres más se colaron entre los diez mejores tiradores. Fite fue el octavo máximo anotador con un 86 de 100. Y justo detrás quedó Brown en el décimo lugar con un 85 de 100. Morton quedó justo fuera de los diez primeros con una puntuación de 81 sobre 100.

“Quiero agradecer a Shawn Roberts de Clays-N-More por su apoyo, proporcionando al equipo una instalación para usar durante toda la temporada”, dijo el entrenador Josh Blackstone. “También queremos agradecer al capítulo de Mount Pleasant de la Organización de Aves Acuáticas del Delta por patrocinar todos nuestros objetivos para la temporada de primavera de 2025”

Para obtener más información sobre cómo participar en la temporada 2025-2026, comuníquese con Josh Blackstone en Mount Pleasant High School. Blackstone, Antoine Albin y Keres Fite entrenan al equipo.

Fotos:

Equipo: MPISD Clay Target State Champions (L to R) Entrenador Josh Blackstone, Entrenador Keres Fite, Caydon Johnson, Cooper Rider, Christian Johnson, Trent Milam, George Fite, Rolston Morton, Lance Albin, Donald Cole, Garrett Brown, Jeff Brown, Entrenador Antoine Albin

Albin: El campeón estatal de 2025, Lance Albin