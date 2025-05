$30,000 Reward For Kaufman County Fugitive

The reward is growing for information that leads to the arrest of a Kaufman County murder suspect who cut off his ankle monitor and skipped his court date while out on bond. They have charged Trevor McEuen with murdering 35-year-old Aaron Martinez. The reward now totals $30,000, with the Kaufman County Sheriff’s Office, Crime Stoppers, and the Office of the Governor’s Public Safety Office each offering $10,000.

Crece la recompensa por la información que conduzca al arresto de un sospechoso de asesinato del condado de Kaufman que se cortó el monitor de tobillo y se saltó su cita en la corte mientras estaba en libertad bajo fianza. Acusaron a Trevor McEuen de asesinar a Aaron Martínez, de 35 años. La recompensa ahora asciende a $30,000, y la Oficina del Sheriff del Condado de Kaufman, Crime Stoppers y la Oficina de Seguridad Pública de la Oficina del Gobernador ofrecen $10,000 cada una.