AgriLife Extension Names Martin To lead In East Region

Will guide family and community health and 4-H youth development programs

Brittany Martin has assumed the role of regional program leader for the Texas A&M AgriLife Extension Service’s family and community health and 4-H youth development programs in the East Region.

Martin began serving the 44 counties of AgriLife Extension’s District 4, headquartered in Dallas, and District 5, headquartered in Overton, on May 19.

As regional program leader, she will guide AgriLife Extension agents in planning, implementing, and evaluating successful community health and 4-H youth development programs, introducing new programming and expanding their skills through professional development opportunities, said Courtney Dodd, Ph.D., associate director for health, families, and youth programs at AgriLife Extension.

Martin joined AgriLife Extension in 2013 and has served as an AgriLife Extension assistant for the Better Living for Texans program, as well as a family and community health agent in Dallas and Collin counties.

As an agent, she led a broad range of programs, including the Dinner Tonight Cooking School, Cooking Well for a Healthy Blood Pressure, Master Wellness Volunteer Program, Walk Across Texas, Passenger Safety and KidSafe Initiatives, and Food Handlers Certification.

“Brittany’s background in innovative leadership, successful partnerships, and impactful programming will help enrich the quality of life of families and communities throughout the region,” said Dodd.

Targeting communities’ unique needs

Martin’s experiences growing up in rural Central Texas and her 11 years as an AgriLife Extension agent in urban counties will help guide programs in the East Region.

“The counties range from urban and suburban to one of the smallest counties, by population, in the state,” Martin said. “A fun part of my role will be helping tailor our programs to meet the needs of the people in each county.”

Another goal is to develop strategic partnerships with community organizations, such as nonprofit groups and faith-based institutions, to address local needs and implement targeted programs.

Recognition and accolades

Martin earned a bachelor’s degree in Family and Consumer Sciences from Texas Tech University and a master’s degree in Adult Education from Texas A&M University-Kingsville.

Awarded several professional development scholarships from AgriLife Extension and the Texas Extension Association of Family and Consumer Sciences, she is now pursuing a doctorate in family and consumer sciences with a concentration in nutrition. She is a recipient of the AgriLife Extension Superior Service Award, as well as additional professional development awards from state, regional, and national family and consumer sciences professional organizations, recognizing her outstanding work in volunteer development and community partnerships.

Guiará la salud familiar y comunitaria y los programas de desarrollo juvenil de 4-H

Brittany Martin ha asumido el papel de líder regional del programa de salud familiar y comunitaria y de desarrollo juvenil 4-H del Servicio de Extensión AgriLife de Texas A&M en la Región Este.

Martin comenzó a servir a los 44 condados del Distrito 4 de AgriLife Extension, con sede en Dallas, y el Distrito 5, con sede en Overton, el 19 de mayo.

Como líder del programa regional, guiará a los agentes de AgriLife Extension en la planificación, implementación y evaluación de programas exitosos de salud comunitaria y desarrollo juvenil 4-H, introduciendo nuevos programas y ampliando sus habilidades a través de oportunidades de desarrollo profesional, dijo Courtney Dodd, Ph.D., directora asociada de programas de salud, familias y jóvenes en AgriLife Extension.

Martin se unió a AgriLife Extension en 2013 y se ha desempeñado como asistente de AgriLife Extension para el programa Better Living for Texans, así como agente de salud familiar y comunitaria en los condados de Dallas y Collin.

Como agente, dirigió una amplia gama de programas, incluida la Escuela de Cocina Dinner Tonight, Cooking Well for a Healthy Blood Pressure, el Programa de Voluntarios Master Wellness, Walk Across Texas, Passenger Safety y KidSafe, y la Certificación de Manipuladores de Alimentos.

“La experiencia de Brittany en liderazgo innovador, asociaciones exitosas y programación impactante ayudará a enriquecer la calidad de vida de las familias y comunidades en toda la región”, dijo Dodd.

Enfocarse en las necesidades únicas de las comunidades

Las experiencias de Martin al crecer en la zona rural del centro de Texas y sus 11 años como agente de AgriLife Extension en condados urbanos ayudarán a guiar los programas en la región este.

“Los condados van desde urbanos y suburbanos hasta uno de los condados más pequeños, por población, en el estado”, dijo Martin. “Una parte divertida de mi papel será ayudar a adaptar nuestros programas para satisfacer las necesidades de las personas en cada condado”.

Otro objetivo es desarrollar asociaciones estratégicas con organizaciones comunitarias, como grupos sin fines de lucro e instituciones religiosas, para abordar las necesidades locales e implementar programas específicos.

Reconocimientos y reconocimientos

Martin obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Familia y del Consumidor de la Universidad Tecnológica de Texas y una maestría en Educación para Adultos de la Universidad de Texas A&M-Kingsville.

Galardonada con varias becas de desarrollo profesional de AgriLife Extension y la Asociación de Ciencias de la Familia y del Consumidor de Texas Extension, ahora está cursando un doctorado en ciencias de la familia y del consumidor con especialización en nutrición. Ha recibido el Premio al Servicio Superior de AgriLife Extension, así como premios adicionales de desarrollo profesional de organizaciones profesionales estatales, regionales y nacionales de ciencias de la familia y del consumidor, en reconocimiento a su destacado trabajo en el desarrollo de voluntarios y asociaciones comunitarias.