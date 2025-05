Applications For Paris Rodeo And Horse Club Royalty

The Paris Rodeo and Horse Club is now taking applications for this year’s Paris Rodeo Queen, Princess, and Lil Miss Paris Rodeo. Winners will represent the Club at rodeos and community events and receive a crown, belt buckle, sash, and many gifts and prizes. For more information, call Anna Bess Phillips at 864-710-3059 or email [email protected]. They will crown royalty at the Paris Rodeo on August 2.

El Club de Rodeo y Caballos de París ahora está aceptando solicitudes para el Rodeo de París de este año Queen, Princess y Lil Miss Paris Rodeo. Los ganadores representarán al Club en rodeos y eventos comunitarios y recibirán una corona, una hebilla de cinturón, una banda y muchos regalos y premios. Para obtener más información, llame a Anna Bess Phillips al 864-710-3059 o envíe un correo electrónico a [email protected]. Coronarán a la realeza en el Rodeo de París el 2 de agosto.