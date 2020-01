493 Named to ASC Fall Academic All-Conference

RICHARDSON, Texas – American Southwest Conference recognized a total of 493 student-athletes from 12 members and two affiliate institutions on its 2019 Fall Academic All-Conference list. ASC’s office announced the members and included the sports of men’s and women’s cross country, football, men’s and women’s soccer, and volleyball.

For a student-athlete To be eligible for ASC Academic All-Conference honors, they must be classified academically as a sophomore, junior, senior, or graduate student during the competition season. They also have to be in attendance and completed at least one academic year (two consecutive semesters) at their institution. They must also have a 3.0 cumulative grade point average (GPA) as certified at the conclusion of the academic semester in which the ASC sports championship is held.

2019 ASC Fall Academic All-Conference

Men’s Cross Country

Name University Cl. Major Hometown Rick Hodum Belhaven Sr. History Kossuth, Miss. Hunter Magno-Hester Belhaven Jr. Business Brighton, Tenn. Dylan Day Concordia Texas Jr. Behavioral Science Austin, Texas Andrew Frerichs Concordia Texas Jr. Communications Liberty Hill, Texas Jayce Halloran Concordia Texas Jr. Kinesiology Galveston, Texas Alejandro Salazar Concordia Texas Jr. Mathematics Galveston, Texas Sam Stewart Concordia Texas Jr. Business Administration Galveston, Texas Noah Batts East Texas Baptist Sr. Religion Throckmorton, Texas Mack Broussard East Texas Baptist Jr. Business Hankamer, Texas Preston Kimmel East Texas Baptist So. Public Relations Wylie, Texas Sammy Magallan Hardin-Simmons Jr. Athletic Training Sanderson, Texas Nathan McEndree Hardin-Simmons Sr. Ministry Keller, Texas Tyler Rohrman Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Waller, Texas River Smith Hardin-Simmons Jr. Exercise Science Waco, Texas Tyler Stout Hardin-Simmons So. Nursing Midlothian, Texas Nathan Glastetter LeTourneau Jr. Aviation Management Imperial, Mo. Will Hilscher LeTourneau So. Mechanical Engineering Round Rock, Texas Daniel Lopez LeTourneau Sr. Electrical Engineering Bishop, Texas Lorien Nightingale LeTourneau Jr. Aviation Maintenance Njoro, Kenya Damien Doyle Louisiana College Jr. Criminal Justice Shreveport, La. Logan Garner Mary Hardin-Baylor So. International Business Pflugerville, Texas Mateo Key Mary Hardin-Baylor Gr. Accounting Harker Heights, Texas Sean Reid Mary Hardin-Baylor So. Management/International Bus. Killeen, Texas Nobel Smith Mary Hardin-Baylor So. Accounting Edgewood, Texas Jonathan Stirtz Mary Hardin-Baylor So. Biology Duncanville, Texas Alec Hanshaw McMurry Sr. Business Mansfield, Texas Latham Hensley McMurry Sr. Kinesiology Meridian, Texas Juan Rosas McMurry So. Accounting Brackettville, Texas John Zuniga Jr. McMurry So. Criminology Port Aransas, Texas Petron Brown Ozarks So. Environmental Studies/Bus. Admin. Nassau, Bahamas Aaron Capehart Ozarks Sr. Physical Ed./Health Science Siloam Springs, Ark. Michael Harris Ozarks Sr. Health Science Elkins, Ark. Jaeden Miller Ozarks Jr. Biology/Secondary Education Canton, Texas Nathaneal Rankin Ozarks Jr. Undeclared Plano, Texas Niko Moreno Sul Ross State So. History El Paso, Texas William Serrano Sul Ross State Jr. Mathematics Pecos, Texas John Gabriel UT Dallas Sr. Finance Allen, Texas Christian Kondor UT Dallas Jr. Mathematics Seminole, Fla. Nathan Musial UT Dallas Sr. Computer Engineering The Woodlands, Texas Jack Newton UT Dallas Jr. International Political Economy Seoul, South Korea Chris Reyna UT Dallas Sr. Finance Harlingen, Texas Trent Sakakini UT Dallas So. Mechanical Engineering Frisco, Texas Blake Stroud UT Dallas Sr. Software Engineering Spring, Texas Andres Uriegas UT Dallas Jr. Computer Science Round Rock, Texas

Women’s Cross Country

Name University Cl. Major Hometown Bayli Luke Concordia Texas Jr. Biology Houston, Texas Rachel Morrison East Texas Baptist So. Sports Management Nederland, Texas Yadira Loera Hardin-Simmons Jr. Nursing Ennis, Texas Yulissa Rios Hardin-Simmons Sr. Finance Snyder, Texas Lauren Stokes Hardin-Simmons So. Psychology El Paso, Texas Sydney Tencate Hardin-Simmons Sr. Criminal Justice Moran, Texas McKenzie Craycraft LeTourneau So. Exercise Science Keller, Texas Allison Fuller LeTourneau Sr. Nursing Crandall, Texas Tori Hudson LeTourneau So. Kinesiology Winnsboro, Texas Alexis Segura LeTourneau Gr. Business Administration Austin, Texas Alyssa Hollier Louisiana College So. Biology Ragley, La. MySherie Johnson Louisiana College Sr. Conv. Media: Prod. & Journalism Marksville, La. Haleigh Lachney Louisiana College Sr. Conv. Media Production Simpson, La. Maycee Lachney Louisiana College Sr. Conv. Media Production Simpson, La. Gracie LaCroix Louisiana College Jr. Criminal Justice Jena, La. Diana Soto Louisiana College Sr. Criminal Justice Houston, Texas Lily Cook Mary Hardin-Baylor So. Nursing Round Rock, Texas Isabel Estrada Mary Hardin-Baylor Sr. Finance Austin, Texas Addison Floyd Mary Hardin-Baylor Jr. Exercise Physiology Liberty Hill, Texas Ana Hernandez Mary Hardin-Baylor So. Health Sciences Robstown, Texas Kelly Huckabee Mary Hardin-Baylor Sr. Accounting Belton, Texas Grace Lohr Mary Hardin-Baylor So. Psychology Montgomery, Texas Maya Martinez Mary Hardin-Baylor So. Biology (Pre-Med) Pflugerville, Texas Corey Picou Mary Hardin-Baylor Sr. Biology (Pre-Med) Blue Ridge, Texas Emma Stinson Mary Hardin-Baylor So. Marketing Belton, Texas Sarah Tagg Mary Hardin-Baylor Jr. Psychology Red Oak, Texas Caitlin Urbina Mary Hardin-Baylor So. Computer Science San Antonio, Texas Tiffany Cox McMurry Jr. Psychology Abilene, Texas Josie Drury McMurry Jr. Business Alvarado, Texas Areli Moreno Ozarks Sr. Health Science Katy, Texas Mariajose Cervantes Sul Ross State So. Animal Science Pre-Vet Laredo, Texas Halie Guillen Sul Ross State Jr. Biology El Paso, Texas Sara Ray Sul Ross State So. Psychology Cleburne, Texas Gina Fossati UT Dallas Sr. Computer Science Friendswood, Texas Sara Hartke UT Dallas Sr. Mechanical Engineering Chugiak, Alaska Katherine Merola UT Dallas Jr. Computer Science Kingwood, Texas Rebecca Spiegel UT Dallas Jr. Child Learning & Development Sachse, Texas

Football

Name University Cl. Major Hometown Charlie Ballou Belhaven So. Psychology Bailey, Miss. Kenneth Carradine Belhaven Jr. Chemistry New Orleans, La. Austin Fletcher Belhaven Jr. Exercise Science Brandon, Miss. Luke Fondren Belhaven So. Exercise Science Cruger, Miss. Connor Fordham Belhaven So. Intercultural Studies Wedowee, Ala. Ben Owens Belhaven So. Business Administration Starkville, Miss. Carron Prude Belhaven Sr. Sports Management Los Angeles, Calif. Bo Robertson Belhaven So. Biology Houlka, Miss. Jake Shadrix Belhaven Jr. Exercise Science Shreveport, La. Robert Arqueros East Texas Baptist So. Rehabilitation Science Farmersville, Texas Brian Baca East Texas Baptist Gr. History Pittsburg, Texas Drew Brewster East Texas Baptist Jr. Business Bossier City, La. Davian Carter East Texas Baptist So. Sports Management Mexia, Texas Angel Chapa East Texas Baptist So. Mathematics Mission, Texas Caleb Dolvin East Texas Baptist So. Rehabilitative Science Garland, Texas Michael Kalafatis East Texas Baptist So. Kinesiology Newton, Texas Malik Mason East Texas Baptist Sr. Business Administration Anna, Texas Jacob McDonald East Texas Baptist So. Biology Santa Fe, Texas Samarick Paul East Texas Baptist Jr. Kinesiology Patterson, La. Joshua Reed East Texas Baptist So. Business Southlake, Texas Jeremiah Robertson East Texas Baptist Sr. Kinesiology Huntington, Texas Ricardo Salinas East Texas Baptist So. Mathematics McAllen, Texas Cameron Schmitz East Texas Baptist So. Nursing Mesquite, Texas Alexander Shaffer East Texas Baptist So. Business Administration San Antonio, Texas Wade Willis East Texas Baptist So. Education Forney, Texas Reed Anastasio Hardin-Simmons Jr. Sports Science Odessa, Texas Reece Anderson Hardin-Simmons Sr. Social Studies Waco, Texas Elias Berkel Hardin-Simmons So. Nursing Houston, Texas Brandon Berry Hardin-Simmons Jr. Exercise Science Clyde, Texas Logan Breton Hardin-Simmons Sr. Business Administration Grandview, Texas Clayton Caniford Hardin-Simmons Jr. Finance Clifton, Texas Colton Carter Hardin-Simmons Jr. Life Science Thrall, Texas Zack Cedillo Hardin-Simmons Jr. Business Anson, Texas Jayden Coleman Hardin-Simmons So. Sports Science Ackerly, Texas Clay Conway Hardin-Simmons So. Economics Mabank, Texas Hunter Creasey Hardin-Simmons Sr. Social Studies Georgetown, Texas Cameron Credle Hardin-Simmons Jr. Business Garland, Texas Edgard Davila Hardin-Simmons So. Business Garland, Texas Hayden Day Hardin-Simmons Sr. Business Administration Brownwood, Texas Rett Dittfurth Hardin-Simmons Jr. Math Stephenville, Texas Trevor Doege Hardin-Simmons Jr. Biology Monahans, Texas Ross Errington Hardin-Simmons Jr. Biology Amarillo, Texas Matt Girard Hardin-Simmons So. Business Administration Fort Worth, Texas Zach Goodson Hardin-Simmons Jr. Business Abilene, Texas Cameron Hanna Hardin-Simmons Jr. Biology Abilene, Texas Kyle Huppee Hardin-Simmons Jr. Criminal Justice Liberty Hill, Texas Kendrick James Hardin-Simmons Jr. Business Administration Abilene, Texas Blake Johnston Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Abilene, Texas Brandon Kesserling Hardin-Simmons Sr. Business New Braunfels, Texas Kyle Lengyel Hardin-Simmons Sr. Business Management University City, Texas Juan Martinez Hardin-Simmons Jr. Criminal Justice Donna, Texas Jaxson Money Hardin-Simmons Sr. Business Education Abilene, Texas Cale Nanny Hardin-Simmons So. Education Argyle, Texas Ellis Newkirk Hardin-Simmons Jr. Political Science Amarillo, Texas Jamie Pogue Hardin-Simmons Jr. History Education Abilene, Texas Marc Reed Hardin-Simmons So. Accounting Round Rock, Texas Jeff Speer Hardin-Simmons Sr. Business Gatesville, Texas Quay Stokes Hardin-Simmons So. Exercise Science Hawley, Texas Tanner Stroud Hardin-Simmons So. Business Glen Rose, Texas Rowdy Teaff Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Quitman, Texas Gabe Urrutia Hardin-Simmons So. Business San Marcos, Texas Jayton Voss Hardin-Simmons Jr. History Abilene, Texas Boomer Warren Hardin-Simmons So. History Haslet, Texas Avery Williamson Hardin-Simmons Sr. Sports Management Kermit, Texas Justin Wilson Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Liberty Hill, Texas Jeremy Batten Howard Payne Sr. Kinesiology Huntington, Texas Britt Boler Howard Payne Sr. Management Midland, Texas Caleb Estes Howard Payne So. Social Studies Composite Rockwall, Texas Cameron Gutierrez Howard Payne Jr. Management Waco, Texas Miguel Gutierrez Howard Payne Jr. English Pflugerville, Texas Eric Haverstock Howard Payne Sr. Management Midland, Texas James Jakubowski Howard Payne So. Biology Tatum, Texas Payton Jones Howard Payne Jr. Criminal Justice Whitewright, Texas Matthew Martin Howard Payne Jr. Kinesiology Leander, Texas Carter Renfro Howard Payne Jr. Kinesiology Greenville, Texas Hudson Smith Howard Payne Sr. Management Wylie, Texas Nick Stolt Howard Payne Jr. Business Administration San Antonio, Texas Brady Wade Howard Payne Jr. Kinesiology Little Elm, Texas Devyn Allen Louisiana College Sr. Business Admin.- Accounting Baton Rouge, La. Hayden Breaux Louisiana College Jr. Bus. Admin. – Mgmt & Marketing Houma, La. Andrew Broussard Louisiana College So. Pre-Physical Therapy Opelousas, La. Demarco Collins Louisiana College So. Exercise Science-Clinical Wellness West Monroe, La. Lucas Cormier Louisiana College Jr. Biology Vinton, La. Jaishaun Doucet Louisiana College So. Exercise Science-Clinical Wellness Ville Platte, La. Josef Fisher Louisiana College So. Biology Katy, Texas Cole Freeman Louisiana College Jr. Exercise Science-Clinical Wellness Diana, Texas Dylan Fuselier Louisiana College Jr. Bus. Admin. – Mgmt & Marketing Opelousas, La. Brandon Hayden Louisiana College So. Bus. Admin. – Mgmt & Marketing Sulphur, La. Jackson Hetzler Louisiana College Jr. Bus. Admin. – Mgmt & Marketing Crowley, La. Landon Lalonde Louisiana College So. Bus. Admin. – General Business Cecilia, La. Trace Mayo Louisiana College Jr. Missions & Ministries West Monroe, La. Markaylin Milburn Louisiana College So. Bus. Admin. – Mgmt & Marketing Opelousas, La. Peyton Nelson Louisiana College Jr. Biology Pollock, La. Reagan Prosperie Louisiana College So. Criminal Justice Coushatta, La. Isaiah Romero Louisiana College Jr. Bus. Admin. – Mgmt & Marketing New Iberia, La. Wade Simmons Louisiana College Jr. Mathematics Baton Rouge, La. Nick Sumrall Louisiana College Sr. Exercise Science-Clinical Wellness Monroe, La. Quinton Thibodeaux Louisiana College Sr. History Breaux Bridge, La. Zach Thomas Louisiana College Jr. Criminal Justice Ville Platte, La. Rashawn West Louisiana College So. Math – Pre-Engineering Port Allen, La. A.J. Whitaker Louisiana College So. Math – Pre-Engineering St. Francisville, La. Anthony Work Louisiana College Jr. Business Admin.-Accounting New Iberia, La. Elijah Cross Mary Hardin-Baylor Sr. Finance Sonora, Texas Darius Dorsey Mary Hardin-Baylor Sr. Biology Mexia, Texas Jase Hammack Mary Hardin-Baylor Sr. General Studies Andrews, Texas Caleb Johnson Mary Hardin-Baylor Jr. Physical Education Corsicana, Texas Tevin Jones Mary Hardin-Baylor Sr. Exercise Physiology Belton, Texas Peter Kimani Mary Hardin-Baylor So. Engineering The Colony, Texas Joey Longoria Mary Hardin-Baylor Sr. Computer Science Pearland, Texas Jacob Mueller Mary Hardin-Baylor Jr. Sports Management Fort Worth, Texas Domonique Neroes Mary Hardin-Baylor Sr. Art Wylie, Texas Ethan Owens Mary Hardin-Baylor Jr. Exercise Physiology Yoakum, Texas Sante Parker, Jr. Mary Hardin-Baylor So. Computer Science Katy, Texas Luke Poorman Mary Hardin-Baylor Sr. Finance Orlando, Fla. Steven Sellers Mary Hardin-Baylor Jr. Management Murphy, Texas Domenico Valdespino Mary Hardin-Baylor Jr. Health Sciences Pflugerville, Texas Olan Vining III Mary Hardin-Baylor Jr. Exercise Physiology Seguin, Texas D.J. Weaver Mary Hardin-Baylor So. Biology Eddy, Texas Bryson Barrett McMurry Jr. Exercise Sci. & Human Performance Canyon, Texas AJ Harris McMurry So. International Business Rice, Texas Joshua Johnson McMurry So. Mathematics Santo, Texas Trenton Marshall McMurry So. Kinesiology La Grange, Texas Nico Porras McMurry So. Business El Paso, Texas Juan Ramirez McMurry Jr. Sociology Roma, Texas Josh Smith McMurry Jr. Biology Bossier City, La. Zane Stephens McMurry So. Computer Science Copperas Cove, Texas Reagan Sullivan McMurry So. Political Science/History Fort Worth, Texas Tyree Taylor McMurry So. Political Science Saginaw, Texas Dez Turner McMurry Sr. Physics Spearsville, La. Seth Berg Southwestern So. Kinesiology Little River-Academy, Texas Mason Biggers Southwestern Sr. Business Houston, Texas Austin Castilleja Southwestern Jr. Biochemistry San Antonio, Texas Cam Collins Southwestern Jr. Biology Dickinson, Texas William Crawford Southwestern Sr. Physics Tomball, Texas Charles De La Rosa Southwestern So. Anthropology & Sociology Burleson, Texas Preston Deming Southwestern So. Biology Magnolia, Texas Austin Emery Southwestern So. Environmental Studies Denison, Texas Bryan Estrada Southwestern Jr. Kinesiology Mesquite, Texas Luke Fierst Southwestern Sr. Business Kerrville, Texas Brady French Southwestern Jr. Business San Antonio, Texas Major George Southwestern Jr. Kinesiology San Marcos, Texas Nick Hackett Southwestern Jr. Anthropology & Sociology Lone Oak, Texas Elliot Hammon Southwestern Jr. Political Science/History Houston, Texas James Hill Southwestern Jr. Business Aledo, Texas Brandon Jennings Southwestern Jr. Education San Antonio, Texas Coleman Kerr Southwestern Jr. Anthropology & Sociology Leakey, Texas Phillip Keys Southwestern Sr. Biochemistry Corpus Christi, Texas Noah Miller Southwestern So. Anthropology & Sociology Tomball, Texas Blair Orr Southwestern Sr. Business Mansfield, Texas Max Patton Southwestern Sr. Psychology Fort Worth, Texas Shane Phillips Southwestern So. Computer Science Lewisville, Texas Tate Schorr Southwestern Sr. Kinesiology San Antonio, Texas Bernard Sencherey Southwestern So. Anthropology & Sociology Lake Jackson, Texas Devin Shaw Southwestern Sr. Education Lone Oak, Texas Dylan Smith Southwestern So. Kinesiology Dripping Springs, Texas Hayden Smith Southwestern Sr. Physics Katy, Texas Nicholas Smith Southwestern Sr. Kinesiology Aguilares, Texas William Spaulding Southwestern Sr. Education Kingwood, Texas Blake Stillwell Southwestern So. Anthropology & Sociology Alvin, Texas T.J. Vela Southwestern Sr. Business Odem, Texas Jacob Wiebelhaus Southwestern Jr. Business/Kinesiology Victoria, Texas Jared Wiggins Southwestern Sr. Political Science Crosby, Texas Jules Williams Southwestern Jr. Anthropology & Sociology Grand Prairie, Texas Victor Windfeld Southwestern So. Business Aarhus, Denmark Garrett Womack Southwestern Sr. Business Austin, Texas Fabian Baeza Sul Ross State Sr. Kinesiology & Human Performance Van Horn, Texas Bobby Campbell Sul Ross State So. Kinesiology & Human Performance New Braunfels, Texas Keyton Castro Sul Ross State So. Criminal Justice Three Rivers, Texas Chad Cross Sul Ross State So. Kinesiology & Human Performance Brady, Texas Lorenzo Fowler Sul Ross State So. Kinesiology & Human Performance Austin, Texas Richard Galvan Sul Ross State So. Criminal Justice El Paso, Texas Cody Kalinowski Sul Ross State Sr. Natural Resource Management Needville, Texas Frank Melendez Sul Ross State So. Criminal Justice El Paso, Texas Ryan Robinson Sul Ross State Jr. Business Administration Austin, Texas Logan Schnautz Sul Ross State So. Geology Luling, Texas Joshua Spear Sul Ross State So. English Buda, Texas James White Sul Ross State So. Wildlife Management San Antonio, Texas Brandon Bennett Texas Lutheran So. Business Management Harlingen, Texas Cameron Bennett Texas Lutheran So. Kinesiology The Colony, Texas Fabian Facundo Texas Lutheran So. Education New Braunfels, Texas Sam Guzman Texas Lutheran So. Business Management Buda, Texas Cason Hickingbottom Texas Lutheran So. Kinesiology New Braunfels, Texas Trevor Hopkins Texas Lutheran So. Kinesiology Garden Ridge, Texas Hunter Jaehne Texas Lutheran Jr. Business Management Giddings, Texas Manny Longoria Texas Lutheran Sr. Education Geronimo, Texas Andrew Lotz Texas Lutheran Sr. Data Analytics New Orleans, La. Juan Ocampo Texas Lutheran So. Biochemistry Lockhart, Texas Mason Perkins Texas Lutheran Jr. Information Systems Arlington, Texas Justice Porter Texas Lutheran So. Business Management Cypress, Texas Robert Ramirez III Texas Lutheran So. Kinesiology Brownsville, Texas Donovan Williamson Texas Lutheran So. Kinesiology San Antonio, Texas Jackson Worley Texas Lutheran Jr. Business Management Keller, Texas Travis York Texas Lutheran Sr. Information Systems Seguin, Texas

Men’s Soccer

Name University Cl. Major Hometown Kameron Dover Belhaven So. Business Marion, Ill. Max Maguire Belhaven Sr. Sports Administration Stevenage, England Nathan Ratzlaff Belhaven Sr. Business Youngsville, La. Ian Requilman Belhaven Jr. Business Plano, Texas Alex Strong Belhaven Jr. Biblical Studies Vancleave, Miss. Tyler White Belhaven Sr. Business Brandon, Miss. Joel Abrego Concordia Texas Jr. Undeclared Houston, Texas Brandon Barrows Concordia Texas Jr. Criminal Justice Lewisville, Texas Jacob Belloni Concordia Texas So. Secondary Education Austin, Texas Victor Gomez Concordia Texas So. Business Administration Austin, Texas Adrian Guerrero Concordia Texas Jr. Criminal Justice San Antonio, Texas Edgar Guerrero Concordia Texas So. Accounting Alvarado, Texas Alex Hayek Concordia Texas So. Biology Pflugerville, Texas Zach Kusak Concordia Texas Jr. International Business New Braunfels, Texas Martin Medina Concordia Texas Sr. Nursing Austin, Texas Benjamin Terry Concordia Texas Jr. Computer Science Round Rock, Texas Andres Williams Concordia Texas Jr. Kinesiology Katy, Texas Justin Azua East Texas Baptist Sr. Accounting Corsicana, Texas Juan Cairo East Texas Baptist So. Business Management Caracas, Venezuela Travis Floyd East Texas Baptist So. Business Administration Midlothian, Texas Devin Francois East Texas Baptist So. Business Pflugerville, Texas Justin Groves East Texas Baptist Jr. Kinesiology Lindale, Texas Levi Rogers East Texas Baptist So. Business Administration San Antonio, Texas Silas Sangano East Texas Baptist So. Kinesiology Kigoma, Tanzania Jason Springborn East Texas Baptist So. Criminal Justice San Antonio, Texas Jacob Gonzales Hardin-Simmons Sr. Biology Austin, Texas Preston Hillis Hardin-Simmons Sr. Marketing Irving, Texas Trent Ivy Hardin-Simmons Jr. Business Plano, Texas Alex Johnson Hardin-Simmons So. Business Rockwall, Texas Kiko Redondo Hardin-Simmons So. Finance Coppell, Texas John Sartin Hardin-Simmons Jr. Biology San Antonio, Texas Jake Terhune Hardin-Simmons So. Biology Frisco, Texas Nick Tudgay Hardin-Simmons So. Finance Flower Mound, Texas Frane Vidosevic Hardin-Simmons Sr. Economics/Finance Zagreb, Croatia Austin Wills Hardin-Simmons So. Economics Flower Mound, Texas Khaled Ameen Howard Payne So. Marketing Dallas, Texas Thomas Carte Howard Payne Jr. Management League City, Texas Ryan Cook Howard Payne Sr. Kinesiology Arlington, Texas Ryan Cottrell Howard Payne So. Biology Bedford, Texas David Manolof Howard Payne Sr. Social Work Mountain Home, Ark. Timothy Murphy Howard Payne Sr. Kinesiology Brownwood, Texas Matt Prall Howard Payne Sr. Kinesiology Houston, Texas Teddy Bogba LeTourneau Sr. Criminal Justice Indianapolis, Ind. Trent Hudman LeTourneau So. Exercise Science Longview, Texas Isaiah Johnson LeTourneau So. Business Administration North Richland Hills, Texas Tanner Johnson LeTourneau So. Scripture and Theology Lake Jackson, Texas Gabriel Rabenhorst LeTourneau So. Civil Engineering Longview, Texas Eric Smith LeTourneau Jr. Civil Engineering Tucson, Ariz. Seth Collins Louisiana College Jr. Exercise Science Greenwell Springs, La. Gabriel M. Lopes Louisiana College Jr. Bus. Admin.-General Business Sao Paulo, Brazil Evan Norwood Louisiana College Jr. Missions & Ministries Shreveport, La. Charles Williams Louisiana College Jr. Missions & Ministries/Psychology Opelousas, La. Chris Birkenheiser Mary Hardin-Baylor Jr. Health Sciences Pflugerville, Texas T.J. Carpenter Mary Hardin-Baylor Jr. Marketing San Diego, Calif. Tyler Childs Mary Hardin-Baylor Jr. Biology (Pre-Med) Boerne, Texas Jack Coad Mary Hardin-Baylor So. Biology Highland Village, Texas Marcelo Gaitan Mary Hardin-Baylor Sr. Marketing Coppell, Texas Gavin George Mary Hardin-Baylor So. Business Lucas, Texas Jason Goodin Mary Hardin-Baylor Sr. Management McKinney, Texas Drew Henry Mary Hardin-Baylor Jr. Criminal Justice San Antonio, Texas Mathew Lay Mary Hardin-Baylor Sr. Biology (Pre-Med) Plano, Texas Zach Neveloff Mary Hardin-Baylor Jr. Mathematics Wylie, Texas Renato Ortiz Mary Hardin-Baylor So. Management Austin, Texas Price Peden Mary Hardin-Baylor So. Finance Flower Mound, Texas Patrick Roach Mary Hardin-Baylor So. Management Kingwood, Texas Carlos Rodriguez Mary Hardin-Baylor So. Engineering Alvin, Texas Harper Roland Mary Hardin-Baylor So. Criminal Justice Rockwall, Texas Antonio Torres Mary Hardin-Baylor So. History Round Rock, Texas Enrique Vega Mary Hardin-Baylor So. Pre-Nursing Lucas, Texas Nick Villanueva Mary Hardin-Baylor So. Pre-Nursing Austin, Texas Sam Wooding Mary Hardin-Baylor So. Finance Wylie, Texas James Alexander McMurry Jr. Mathematics Canyon Lake, Texas Francisco Avilez McMurry Sr. Accounting Round Rock, Texas Christian Bryant McMurry So. Engineering Midland, Texas Miguel Esteban Jr. McMurry Sr. Physics Houston, Texas Jesus Gil McMurry Sr. Finance Carrollton, Texas Aidan Keene McMurry Jr. Business Bandera, Texas Javi Mejia McMurry Sr. Art Azle, Texas Jesus Sanchez McMurry Sr. Kinesiology El Paso, Texas Giorgio Baudin Ozarks Sr. Business Administration Port-au-Prince, Haiti Juan Cano Ozarks Jr. Business Administration Santa Clara, Belize Pedro Gallaga Ozarks So. Political Science Willis, Texas Daniel Gomez Ozarks So. Mathematics Comayagua, Honduras Truman Hensley Ozarks So. Undeclared Montgomery, Texas Lorfils Milord Ozarks So. Business Admin./Mathematics Port-Au-Prince, Haiti Peter Ralph Severe Ozarks Jr. Business Administration Port-Au-Prince, Haiti Logan Valestin Ozarks Jr. Biology Bryant, Ark. Norlin Vicente Ozarks So. Business Administration Flores, Guatemala Bryan Dominguez Sul Ross State Sr. Mathematics El Paso, Texas Alan Hernandez Sul Ross State So. Criminal Justice El Paso, Texas Jose Luis Originales Sul Ross State So. Criminal Justice El Paso, Texas Mauricio Perez Sul Ross State So. Mathematics El Paso, Texas Eddie Rodriguez Sul Ross State Jr. Psychology El Paso, Texas Frank Rodriguez Sul Ross State Sr. Criminal Justice El Paso, Texas Daniel Torres Sul Ross State So. Mathematics El Paso, Texas Mason Anderson UT Dallas Sr. Healthcare Studies Frisco, Texas Jesse Ardila UT Dallas Jr. Mechanical Engineering McKinney, Texas Merek Byckovski UT Dallas Jr. Mechanical Engineering Austin, Texas Oliver Hamby UT Dallas So. Political Science Frisco, Texas Jackson Huckaby UT Dallas Jr. Mechanical Engineering Frisco, Texas Jardel Kuate UT Dallas So. Mathematics Euless, Texas Jovi Munoz UT Dallas So. Supply Chain Management Arlington, Texas Trey Nickel UT Dallas So. Arts, Technology & Comm. Katy, Texas John Nicknish UT Dallas So. Mechanical Engineering Springs, Texas Brad Rivenes UT Dallas Sr. Mechanical Engineering Garland, Texas Donny Smith UT Dallas Jr. Mechanical Engineering Katy, Texas Zach Till UT Dallas So. Mechanical Engineering Sugar Land, Texas

Women’s Soccer

Name University Cl. Major Hometown Kacey Chopin Belhaven Sr. Exercise Science Denham Springs, La. Suzanne Dease Belhaven Sr. Psychology Memphis, Tenn. Lili Denson Belhaven So. Exercise Science Madison, Miss. Sofia Lopez Belhaven So. Exercise Science New Orleans, La. Alexis McDonald Belhaven Sr. Exercise Science Dallas, Texas Alex Trammel Belhaven Sr. Biology Madison, Miss. Kayla Carlove Concordia Texas Sr. Kinesiology Carrollton, Texas Marissa Cruz Concordia Texas Jr. Nursing San Antonio, Texas Haley Danford Concordia Texas So. Kinesiology Brazoria, Texas Cayla Gonzalez Concordia Texas Jr. Communications Austin, Texas Delaney Kennedy Concordia Texas Jr. Biology Friendswood, Texas Enyta Luminosu Concordia Texas So. English Round Rock, Texas Kaycee Moore Concordia Texas Sr. Undecided Azle, Texas Tiana Murray Concordia Texas So. Education San Antonio, Texas Emily Newton Concordia Texas So. Kinesiology San Antonio, Texas Alicia Pineda Concordia Texas Sr. Kinesiology Austin, Texas Brissa Renteria Concordia Texas Jr. Psychology Tyler, Texas Hope Williams Concordia Texas So. Psychology Lindale, Texas Kibriana Bonner East Texas Baptist Jr. Biology Humble, Texas Hayley Bowers East Texas Baptist Jr. Kinesiology Friendswood, Texas Riley Broughton East Texas Baptist Jr. Education Lake Dallas, Texas Karrigan Falber East Texas Baptist Sr. Kinesiology Spring, Texas Gabrielle Henley East Texas Baptist Sr. Nursing Fort Worth, Texas Cara Hunt East Texas Baptist Jr. Nursing Arlington, Texas Daphne Hunt East Texas Baptist So. Nursing Kennedale, Texas Raegan Kappler East Texas Baptist Jr. Business McKinney, Texas Shelby Kindhart East Texas Baptist Sr. Rehabilitative Science Lake Dallas, Texas Jenna Kucera East Texas Baptist Jr. Nursing Richardson, Texas Brianna Mickshaw East Texas Baptist So. Education Katy, Texas Maddie Rae East Texas Baptist So. Criminal Justice Haslet, Texas Ashleigh Rondon East Texas Baptist Jr. Math Carrollton, Texas Kennedy Voldan East Texas Baptist Jr. History Arlington, Texas Laura Williams East Texas Baptist So. Education Pearland, Texas Rachel Bean Hardin-Simmons Jr. Nursing Frisco Taylor Bernal Hardin-Simmons Sr. Psychology Abilene, Texas Madelyn Dowell Hardin-Simmons So. Exercise Science Plano, Texas Brenna Ebbinghaus Hardin-Simmons So. Comm. Sciences & Disorders Round Rock, Texas Baylee Ford Hardin-Simmons Jr. Education Georgetown, Texas Kayla Gable Hardin-Simmons Jr. Exercise Science Mesquite, Texas Elly Green Hardin-Simmons Jr. Biology Abilene, Texas Kendell Groom Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Frisco, Texas Casady Jenkins Hardin-Simmons Jr. Exercise Science Frisco, Texas Morgan McAdams Hardin-Simmons Sr. Biology Abilene, Texas Ellie Ratliff Hardin-Simmons Jr. Economics/Finance Dallas, Texas Delaney Castor Howard Payne So. History Irving, Texas Lesly Garcia Howard Payne Jr. Criminology Houston, Texas Leah Gordish Howard Payne So. Athletic Training Boerne, Texas Emma Kacal Howard Payne So. Elementary Education Brazoria, Texas Madison Marzullo Howard Payne Jr. Biology Frisco, Texas Jayde Miyamoto Howard Payne Sr. Business Administration Topeka, Kan. Morgan Patterson Howard Payne Sr. Biomedical Science Kerrville, Texas Jenna Stuard Howard Payne Jr. Psychology-Counseling Kaufman, Texas Jessica Swonger Howard Payne Sr. Pre-Law Midway, Ark. Kira Teel Howard Payne Jr. Nursing Helotes, Texas Kate Van Wyk Howard Payne So. Biology Fort Worth, Texas Hayley Anguiano LeTourneau Sr. Materials Joining Engineering Tomball, Texas Izzy Arnold LeTourneau So. Mechanical Engineering Evergreen, Colo. Katherine Baker LeTourneau Jr. Mechanical Engineering Arlington, Texas Riley Blok LeTourneau Sr. Biology Kyle, Texas Lexi Funk LeTourneau Sr. Early Childhood Education Lake Jackson, Texas Kara Gipson LeTourneau So. Counseling Psychology Fort Worth, Texas Kalynn Hudman LeTourneau Sr. Elementary Education Longview, Teas Tamara Mahoney LeTourneau Sr. Psychology Spring, Texas Jennifer Martin LeTourneau Jr. Nursing Allen, Texas Cecilia Pichardo LeTourneau Sr. Computer Science Fairfield, Calif. Ali Saldana LeTourneau Jr. Biomedical Engineering Spring, Texas Reagan Sandford LeTourneau So. Kinesiology Gastonia, N.C. Alexis Segura LeTourneau Gr. Business Administration Austin, Texas Melanie Shempert LeTourneau Sr. Materials Joining Engineering Austin, Texas Rebekah Stevenson LeTourneau Sr. Mechanical Engineering Conroe, Texas Baylie Burkes Louisiana College So. Education (Elementary) DeRidder, La. Sarah Capps Louisiana College Sr. Criminal Justice & Psychology Denham Springs, La. Ashlynn Folse Louisiana College Sr. Nursing Thibodaux, La. Felicity Hertzog Louisiana College Jr. Education (Elementary) Frisco, Texas Rami Mitchell Louisiana College So. Exercise Science-Clinical Wellness St. Martinville, La. Caitlyn Scheibal Louisiana College Jr. Biology Edwardsville, Ill. Madi Starns Louisiana College Jr. Graphic Design Amite, La. Lexi Tate Louisiana College Jr. Nursing Longview, Texas Krissa Woods Louisiana College Sr. Biology Mount Pleasant, Texas Emily Blaettner Mary Hardin-Baylor Jr. Biology (Pre-Med) Boerne, Texas Rachel Bloom Mary Hardin-Baylor So. Pre-Nursing Spring, Texas Kristen Burdick Mary Hardin-Baylor So. Art/Graphic Design Flower Mound, Texas Katie Cagle Mary Hardin-Baylor Jr. Exercise Physiology Spring, Texas Zoe Elledge Mary Hardin-Baylor Jr. Biology Rockwall, Texas Chelsea Graham Mary Hardin-Baylor Sr. Physical Education Pasadena, Texas Grace Greenly Mary Hardin-Baylor So. Pre-Nursing Round Rock, Texas Samantha Lehnen Mary Hardin-Baylor Sr. Accounting Menomonee Falls, Wis. Taylor Marques Mary Hardin-Baylor Sr. Marketing Georgetown, Texas Emmy McMaude Mary Hardin-Baylor Jr. Nursing Austin, Texas Brooke Neas Mary Hardin-Baylor Jr. Nursing Sugar Land, Texas Saige Serigny Mary Hardin-Baylor Jr. Marketing Cedar Park, Texas Shay Smith Mary Hardin-Baylor So. Exercise Physiology Kerrville, Texas Ashley Watson Mary Hardin-Baylor So. Health Sciences Spring, Texas Abril Aguayo McMurry So. Nursing Joshua, Texas Emily Fisher McMurry Jr. Mathematics Fort Worth, Texas Calista Flores McMurry Jr. Psychology Round Rock, Texas Jordan Gregory McMurry Sr. Kinesiology Abilene, Texas Ashland Hansen McMurry So. Nursing Wichita Falls, Texas Tagan Hansen McMurry So. Exercise Sci. & Human Performance Wichita Falls, Texas Kate Holland McMurry So. Biomedical Science Mansfield, Texas Courtney Kendrick McMurry Jr. Exercise Sci. & Human Performance Red Oak, Texas Carley Kidman McMurry So. Nursing Mansfield, Texas Angelica Navarro McMurry Jr. Mathematics Fort Worth, Texas Ashley Ray McMurry Jr. Psychology Midlothian, Texas Sky Reynolds McMurry Jr. Nursing Midlothian, Texas Krista Thrasher McMurry So. Nursing Aledo, Texas Cindy Villasana McMurry Jr. Exercise Sci. & Human Performance Cleburne, Texas Peyton Wood McMurry Sr. Psychology Stephenville, Texas Shelby Wood McMurry Sr. Early Childhood Education Stephenville, Texas Breanna Aguilar Ozarks Jr. Biology Aledo, Texas Skylar Brown Ozarks So. Business Admin./Health Science Maumelle, Ark. Terri Brown Ozarks Jr. Health Science Olive Branch, Miss. Makayla Davis Ozarks Jr. Elementary Education Springdale, Ark. Brittany Holt Ozarks Sr. Biology Mansfield, Texas Joey Long Ozarks Jr. Biology Cabot, Ark. Rebecca McCarron Ozarks Sr. Health Science Covington, La. Gracie Millar Ozarks So. Biology Larue, Texas Rebecca Peterson Ozarks Jr. Environmental Studies Coweta, Okla. Christina Waddle Ozarks Jr. Environmental Studies Pleasant Hill, Mo. Lara Wadle Ozarks So. English Grapevine, Texas Michaela Winters Ozarks Sr. Psychology Fort Smith, Ark. Britney Berumen Sul Ross State Jr. Kinesiology & Human Performance El Paso, Texas Aleysha Carrillo Sul Ross State So. Kinesiology & Human Performance San Antonio, Texas Judith Macias Sul Ross State So. Kinesiology & Human Performance Abilene, Texas Marli Martin Sul Ross State Jr. Biology Midland, Texas Arelly Villalobos Sul Ross State Jr. Biology Socorro, Texas Bailee Davis UT Dallas Sr. Business Administration Las Vegas, Nev. Keely Fillman UT Dallas Jr. Business Administration Los Angeles, Calif. Kaitlin Manning UT Dallas So. Biomedical Engineering Lino Lakes, Minn. Tori Martin UT Dallas Jr. Arts, Technology & Comm. Flower Mound, Texas Morgan Sherman UT Dallas So. Criminology Camarillo, Calif. Megan Theros UT Dallas Sr. Psychology Batavia, Ill. Claire Walker UT Dallas So. Political Science Jasper, Texas Stephanie Ward UT Dallas So. Healthcare Studies San Diego, Calif. Kelsey White UT Dallas So. Mathematics San Diego, Calif. Stephanie White UT Dallas Sr. Healthcare Management San Diego, Calif. Haley Ziomek UT Dallas So. Arts, Technology & Comm. Scottsdale, Ariz.

