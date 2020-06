712 Named to Winter/Spring Academic All-Conference

RICHARDSON, Texas – The American Southwest Conference on its 2020 Winter-Spring Academic All-Conference Team recognized 712 student-athletes from 12 members and one affiliate institution.

Included on the ASC Winter-Spring Academic All-Conference Teams are the sports of baseball, men’s and women’s basketball, men’s and women’s golf, softball, men’s and women’s tennis and men’s and women’s track and field. Included are students assisting with athletic training and media relations among the Winter-Spring Academic All-Conference honors recipients.

For athletes to be eligible for ASC Academic All-Conference honors, student-athletes must be classified academically as a sophomore, junior, senior, or graduate student. During the competition season, they have been in attendance and completed at least one academic year (two consecutive semesters) before the season at their institution. They must also have a 3.0 cumulative grade point average (GPA) as certified and held after the academic semester of the ASC sports championship.

2020 ASC Winter-Spring Academic All-Conference

Baseball

Name University Cl. Major Hometown Drew Bellipanni Belhaven Sr. Business Administration Hattiesburg, Miss. Trip Benson Belhaven Sr. Biology Ripley, Miss. Reed Bolton Belhaven Sr. Business Administration Hammond, La. Gasper D’Anna Belhaven Sr. Business Administration Corpus Christi, Texas CT Dodd Belhaven Jr. Business Administration Hoover, Ala. Nathan Herron Belhaven So. Sports Medicine & Ex. Sci. Batesville, Miss. Noah Holmes Belhaven Sr. Business Madison, Miss. Austin Howland Belhaven Sr. Business Madison, Miss. Nick Lucido Belhaven So. Business Administration Mandeville, La. Justin Milam Belhaven Sr. Business Administration Madison, Miss. Evan Moore Belhaven Jr. Sports Medicine & Ex. Sci. Alpharetta, Ga. Hunter Sanford Belhaven Sr. Accounting Prairieville, La. Logan Walters Belhaven Sr. Business Moss Point, Miss. Nathan Weatherly Belhaven Jr. Sports Management Kiln, Miss. Brandon Breaux Concordia Texas Jr. Business Administration Cedar Park, Texas Brian Brenchley Concordia Texas Jr. Kinesiology Plano, Texas Calvin Bush Concordia Texas Sr. Business Administration Austin, Texas Ryan Clouse Concordia Texas Sr. Business Administration Round Rock, Texas Nick Flores Concordia Texas Sr. Kinesiology Flatonia, Texas Jacob Gwynne Concordia Texas Sr. Secondary Education Friendswood, Texas Owen Hill Concordia Texas So. Political Science Seabrook, Texas Bret Leiferman Concordia Texas Sr. Business Round Rock, Texas Collin Mask Concordia Texas Sr. Computer Science Temple, Texas Casen Novak Concordia Texas Sr. Business Administration Flatonia, Texas Noah Pendergrass Concordia Texas Jr. Biology Huffman, Texas Ian Perez Concordia Texas Jr. Kinesiology San Macros, Texas Andrew Steiner Concordia Texas Jr. Pre Nursing Cedar Park, Texas Trey Toney Concordia Texas Sr. Undecided Port Neches, Texas Matthew Williams Concordia Texas Sr. Accounting Austin, Texas Alek Arellano East Texas Baptist Sr. Business Management Spring, Texas Blake Corbin East Texas Baptist Sr. Kinesiology Katy, Texas Dakota Courtney East Texas Baptist So. Biology Merryville, La. Nicholas Deatherage East Texas Baptist Jr. Sports Management Fort Worth, Texas Derrick Findley East Texas Baptist Sr. Criminal Justice Livingston, Texas Hal Gatti East Texas Baptist Jr. Business Bossier City, La. Jack Hanstad East Texas Baptist Jr. History Frisco, Texas Drew Helberg East Texas Baptist Sr. Athletic Training Paris, Texas Will Kelley East Texas Baptist So. Sports Management Alexandria, La. Drew Large East Texas Baptist Jr. Mass Communications Kingwood, Texas John Marrs East Texas Baptist Jr. Business McKinney, Texas Jake Miller East Texas Baptist So. Business Administration North Richland Hills, Texas Cameron Neel East Texas Baptist Sr. Sports Management Montgomery, Texas Devyn Nicholson East Texas Baptist Sr. Kinesiology Pflugerville, Texas Zackery Pierce East Texas Baptist Sr. Math Hudson, Texas Daniel Rubio East Texas Baptist Sr. Psychology/Criminal Justice Covina, Calif. James Rupert East Texas Baptist So. Business Administration China, Texas Benjamin Sevening East Texas Baptist Sr. Accounting San Antonio, Texas Dylan Singletary East Texas Baptist Jr. Pre-Med Spring, Texas Ford Spigener East Texas Baptist So. Business Management Arlington, Texas Jonathan Talley East Texas Baptist Jr. Business Pineville, La. James Veloff East Texas Baptist Jr. Business Downey, Calif. Tyler Bradshaw Hardin-Simmons Sr. Business Administration Tuscola, Texas Chase Buchannan Hardin-Simmons Jr. Business Weatherford, Texas Garrett Buckner Hardin-Simmons Sr. Fitness & Sports Management Cleburne, Texas John Clift Hardin-Simmons Jr. Business Administration Sweetwater, Texas Hayden Day Hardin-Simmons Sr. Business Administration Brownwood, Texas Hunter Garrison Hardin-Simmons Sr. Business Management Keller, Texas Andrew Hernandez Hardin-Simmons Jr. Business Administration Odessa, Texas Channing Hickman Hardin-Simmons Sr. Social Studies Composite Whitesboro, Texas Weston Hickman Hardin-Simmons So. Exercise Science Whitesboro, Texas Michael Hicks Hardin-Simmons Sr. Criminal Justice Decatur, Texas Brett Hudspeth Hardin-Simmons Sr. Bus. Marketing & Accounting Plano, Texas Andrew Nilo Hardin-Simmons Jr. Exercise Science Weatherford, Texas Jacob Rains Hardin-Simmons Sr. Biology Fort Worth, Texas Juan Sanchez Hardin-Simmons So. Economics Georgetown, Texas John Paul Tople Hardin-Simmons Sr. Business Administration Abilene, Texas David Berzins Howard Payne Jr. Finance Houston, Texas Nolyn Box Howard Payne Jr. Kinesiology Frisco, Texas Seth Brody Howard Payne Sr. Biology Round Rock, Texas Ethan Cerna Howard Payne Sr. Biology Corpus Christi, Texas Nick Diaz Howard Payne So. Kinesiology Frisco, Texas Zach Gingrich Howard Payne Sr. Management Plano, Texas Xavier Haines Howard Payne Sr. History Belton, Texas Rylee McGee Howard Payne Jr. Engineering Science Jones Creek, Texas Kory Owen Howard Payne Sr. Kinesiology Brownwood, Texas David Paleo Howard Payne Jr. Business Administration San Antonio, Texas Jared Pollock Howard Payne So. Business Administration Flower Mound, Texas Ben Schardt Howard Payne So. Accounting Montgomery, Texas Cade Varrichio Howard Payne Sr. Marketing Arlington, Texas Joey Villarreal Howard Payne So. Accounting League City, Texas Kolton Eberlan LeTourneau Sr. Business Administration Lufkin, Texas Cody Lee LeTourneau Sr. Criminal Justice Missouri City, Texas Kameron Lindsey LeTourneau So. Pro Flight Colmesneil, Texas Miguel Lopez LeTourneau So. Mechanical Engineering Katy, Texas Matt Lowery LeTourneau Sr. Business Frisco, Texas Noah Mahoney LeTourneau Sr. Engineering Flower Mound, Texas Weston McKinley LeTourneau Jr. Finance Lufkin, Texas Kiernan Richards LeTourneau So. Accounting Porter, Texas Joe Ryan LeTourneau So. Mechanical Engineering Wasilla, Alaska Austin Smith LeTourneau Sr. Finance North Richland Hills, Texas Curt Wells LeTourneau Sr. Kinesiology/Sports Mgmt Linden, Texas Brady Atkins Louisiana College Sr. Exercise Science Montgomery, La. Eddie Baez Louisiana College So. Accounting Penuelas, P.R. Terry Curtis Jr. Louisiana College So. Pre-Physical Therapy Baton Rouge, La. Brodie Falgoust Louisiana College Sr. Economic Finance Bayou Beouf, La. Tristan Miller Louisiana College So. Education/Health & P.E. Iota, La. Ty Morgan Louisiana College Jr. Ex. Sci./Clinical Wellness Ville Platte, La. Caleb Nunez Louisiana College Sr. Chemistry Baton Rouge, La. Dylan Roark Louisiana College Jr. Nursing St. Francisville, La. Andrew Robinson Louisiana College Sr. Accounting Shreveport, La. Dylan Romero Louisiana College So. Exercise Science Lafayette, La. Danny Wells Louisiana College Sr. Nursing Independence, La. Austin Willey Louisiana College Jr. Secondary Education Katy, Texas Ross Baer Mary Hardin-Baylor Sr. Accounting/Finance Spring, Texas Malek Bolin Mary Hardin-Baylor Jr. Engineering Fort Worth, Texas Luke Coale Mary Hardin-Baylor Jr. Management Angleton, Texas Jacob Dellipoali Mary Hardin-Baylor So. Sport Management Round Rock, Texas Landon Dieterich Mary Hardin-Baylor Sr. Sport Management Riesel, Texas Zach Godin Mary Hardin-Baylor So. Accounting Cypress, Texas Garrett Gonzales Mary Hardin-Baylor Jr. Sport Management San Antonio, Texas Caimyn Holiday Mary Hardin-Baylor So. Computer Information Systems Selma, Texas Tyler Howell Mary Hardin-Baylor So. Engineering College Station, Texas Alex Klepac Mary Hardin-Baylor So. Management Jarrell, Texas Kam Levis Mary Hardin-Baylor Jr. Finance New Caney, Texas Hunter McQuary Mary Hardin-Baylor Jr. Biology Magnolia, Texas Daylon Nebgen Mary Hardin-Baylor So. Engineering Fredericksburg, Texas Dawson Shibley Mary Hardin-Baylor Jr. Biology Conroe, Texas Harrison Sims Mary Hardin-Baylor Sr. Exercise Physiology Stowell, Texas Bailey Whatley Mary Hardin-Baylor Sr. Finance Bastrop, Texas Jeb Zolman Mary Hardin-Baylor Jr. Health Sciences Humble, Texas Hunter Brooks McMurry Sr. Criminology Burkburnett, Texas Nick Hamel McMurry Jr. Mathematics San Antonio, Texas Reed Hodges McMurry So. Exercise Sci. & Human Perf. Round Rock, Texas Derek Hostas McMurry So. Physics Iowa Park, Texas Justin Kutz McMurry Sr. Accounting Imperial, Mo. Trent Lee McMurry So. Finance Carrollton, Texas James Martell McMurry So. Biomedical Sciences Chandler, Ariz. Mark Navarro McMurry So. Business Management San Antonio, Texas Ethan Schmidt McMurry So. Accounting Amarillo, Texas Caleb Shaw McMurry So. Criminology Plano, Texas Erick Aguirre Ozarks Sr. Health Science Hot Springs, Texas Mason BaDour Ozarks Jr. Biomedical Richardson, Texas David Beck Ozarks Jr. Physical Education Conway, Ark. Connor Boyle Ozarks So. Physical Education Oppelo, Ark. Zachary Brizendine Ozarks So. Chemistry Roanoke, Texas Chase Edwards Ozarks Sr. Business Administration Chandler, Ariz. Jake Holland Ozarks Sr. Communication Studies Stafford, Texas Brandon Mabry Ozarks Sr. Biomedical Rogers, Ark. Michel Rankin Ozarks Jr. Physical Education Charleston, Ark. Josh Stephens Ozarks Sr. Health Science Springdale, Ark. Ian Craigie Sul Ross State So. Political Science Pflugerville, Texas Isaac Gallego Sul Ross State Jr. Kinesiology & Human Perform. Alpine, Texas Jett Hartley Sul Ross State Jr. Criminal Justice Littlefield, Texas Justin Holt Sul Ross State Sr. Business Administration La Feria, Texas Ashton Leech Sul Ross State Jr. Kinesiology & Human Perform. Whitney, Texas Tye Lindsey Sul Ross State So. Business Administration Round Rock, Texas Jorge Marquez Sul Ross State Jr. Kinesiology & Human Perform. Hebbronville, Texas Jacob Ochoa Sul Ross State Jr. Biology Levelland, Texas Peyton Becker UT Dallas Sr. History Round Rock, Texas Brett Bihm UT Dallas So. Healthcare Studies La Porte, Texas Carter Cochrane UT Dallas Jr. Business Administration Houston, Texas Adam Cook UT Dallas Jr. Mechanical Engineering Spring, Texas Blake DiValerio UT Dallas Sr. Criminology Sachse, Texas Orion Drymond UT Dallas So. Mechanical Engineering Houston, Texas Nick Gambirasi UT Dallas Jr. Mathematics Longmont, Colo. Zach Jordan UT Dallas So. Computer Engineering Highland Village, Texas Isaiah Swann UT Dallas Sr. Neuroscience Marietta, Ga. Ryan Vera UT Dallas So. Biomedical Engineering Friendswood, Texas Daniel Zamora UT Dallas Jr. Geospatial Information Sci. Austin, Texas



Men’s Basketball

Name University Cl. Major Hometown Haze Brown Belhaven Jr. Sports Management Greenville, Miss. Ryan Dupree Belhaven Gr. Master of Business Admin. Madison, Ala. Rick Hodum Belhaven Sr. History Kossuth, Miss. Trai James Belhaven Sr. Business Administration Madison, Ala. Justin Jones Belhaven Sr. Business Administration Holladay, Utah Kelvin Pruitt Belhaven Sr. Sports Management Memphis, Tenn. Austin Reed Belhaven So. Nursing Section, Ala. Josh Roberts Belhaven Sr. Business Administration Baton Rouge, La. Zaid Harris Concordia Texas So. Biology Houston, Texas Lane Bricker East Texas Baptist Sr. Business Texarkana, Texas Landin Brown East Texas Baptist Sr. Kinesiology Houston, Texas Nathan Fontenot East Texas Baptist Jr. Business Management Katy, Texas Jordan Gray East Texas Baptist Gr. Business Lindale, Texas Christopher Haynes East Texas Baptist Jr. Kinesiology Houston, Texas Nolan Johnson East Texas Baptist Sr. Math Longview, Texas Westin Riddick East Texas Baptist Jr. Wellness Management Business Benton, Ark. Jarrell Taylor East Texas Baptist Jr. Business Administration Pickering, La. Chris Henderson Hardin-Simmons Jr. Business Administration Abilene, Texas Justin Lovvorn Hardin-Simmons Jr. Business Administration Dallas, Texas Trey Woolridge Hardin-Simmons So. Exercise Science Porter, Texas Jaylan Ballou Howard Payne Jr. Information Systems Mgmt Nederland, Texas Talen Davis Howard Payne Sr. Engineering Science Kaufman, Texas Bret Eisenbach Howard Payne So. Allied Health Science Robstown, Texas Brad Erskin Howard Payne So. Kinesiology Dallas, Texas Kyle Kildare Howard Payne So. Management Iola, Texas Jase Miguez Howard Payne Jr. Kinesiology Nederland, Texas Garrett Beene LeTourneau So. Kinesiology Rowlett, Texas Andrew Eberhardt LeTourneau So. Biomedical Engineering Pearland, Texas Brick Fosnight LeTourneau So. Business Management Houston, Texas Justin Moore LeTourneau Jr. Kinesiology Houston, Texas Warren Richardson LeTourneau So. Kinesiology League City, Texas Korrin Taylor LeTourneau So. Kinesiology Plano, Texas Nate West LeTourneau Sr. Accounting Houston, Texas Kae’ron Baker Louisiana College Jr. Kinesiology Navasota, Texas Byrale Carter Mary Hardin-Baylor Sr. Marketing Killeen, Texas Aedan Welch Mary Hardin-Baylor Sr. Biology (Pre-Medicine) Georgetown, Texas Krishawn Terry McMurry Sr. Kinesiology Lubbock, Texas Kelvin Knight Ozarks Sr. Physical Education Katy, Texas Darnel Renelique Ozarks So. Health Science Katy, Texas Tim Turpin Ozarks Jr. Business Administration Cypress, Texas Cory Wilhelm Ozarks Sr. Biomedical Ratcliff, Ark. Aaron Anderson Sul Ross State Sr. Kinesiology & Human Perform. Amarillo, Texas Cole Avery Sul Ross State Sr. Masters of Business Admin. Lenorah, Texas Conner Dawson Sul Ross State Sr. Kinesiology & Human Perform. Tilden, Texas B.J. Hollis Sul Ross State Sr. Kinesiology & Human Perform. Brady, Texas Tristen Licon Sul Ross State Jr. Kinesiology El Paso, Texas Julian Paredes Sul Ross State So. Kinesiology & Human Perform. El Paso, Texas Jace Perkins Sul Ross State Jr. Business Administration Farwell, Texas Hans Burwitz UT Dallas Sr. Interdisciplinary Studies Allen, Texas Jeremiah Carlson UT Dallas So. Finance Weatherford, Texas Michael Forster UT Dallas Jr. Finance Austin, Texas Jeremiah Gibson UT Dallas So. Finance Edmond, Okla. Kelden Pruitt UT Dallas Jr. Biomedical Engineering Heath, Texas Jalen Weber UT Dallas Sr. Finance Houston, Texas



Women’s Basketball

Name University Cl. Major Hometown Janae Collier Belhaven Jr. Accounting Pelahatchie, Miss. Mariah Collins Belhaven Jr. Business Administration Chicago, Ill. Ashlyn Horne Belhaven So. Sports Medicine & Ex. Sci. Pearl, Miss. Destiny Johnson Belhaven Jr. Sports Medicine & Ex. Sci. Memphis, Tenn. Keke Lyles Belhaven Jr. Sports Medicine & Ex. Sci. Sawyerville, Ala. Peyton Papenburg Belhaven Sr. Sports Medicine & Ex. Sci. Brandon, Miss. Susanna Reese Belhaven Sr. Biology Jackson, Miss. Payton Berger Concordia Texas Sr. Kinesiology Azle, Texas Kaycie Dunkerley Concordia Texas Sr. Kinesiology Azle, Texas Allie Garza Concordia Texas So. Kinesiology Houston, Texas Sam Hopper Concordia Texas So. Global Public Health Marion, Texas Alyssa Marquez Concordia Texas Sr. Communications Mercedes, Texas LeeAnn Stephens Concordia Texas Sr. Elementary Education Cedar Park, Texas Bianca Bowring East Texas Baptist Sr. Business Dallas, Texas Kim Childress East Texas Baptist Sr. Sports Management Highlands Ranch, Colo. Kendrick Clark East Texas Baptist Sr. Psychology Georgetown, Texas Hanna Hudson East Texas Baptist So. Business Itasca, Texas Tatyana Lacey East Texas Baptist Sr. Kinesiology Pineland, Texas Anna Moss East Texas Baptist So. Business Management Rowlett, Texas Paige Royal East Texas Baptist So. Pre-Occupational Therapy Levelland, Texas Taylor Singleton East Texas Baptist So. Biology Friendswood, Texas Mallory Stephens East Texas Baptist Jr. Athletic Training Keene, Texas Amanda Wilson East Texas Baptist Sr. Psychology Carrollton, Texas Kaitlyn Ellis Hardin-Simmons Jr. Criminal Justice Breckenridge, Texas Maria Fernandez Hardin-Simmons So. Nursing Fort Worth, Texas Taylor Gaffney Hardin-Simmons Sr. Communication Frisco, Texas Logan Haller Hardin-Simmons So. Finance Austin, Texas Jesyka Lee Hardin-Simmons Jr. Biology Ovilla, Texas Salina Ali Howard Payne So. Athletic Training San Antonio, Texas Payge Grable Howard Payne So. Management Stanton, Texas Chelsey Harris Howard Payne Jr. Management Waco, Texas Lily Janek Howard Payne So. Kinesiology La Vernia, Texas Anastasia Willis Howard Payne Sr. Athletic Training Katy, Texas Flora Akingbade LeTourneau Sr. Accounting Grand Prairie, Texas Vanessa Cruz LeTourneau Sr. Marketing Hercules, Calif. Bailey Lightfoot LeTourneau Jr. Kinesiology Prosper, Texas Morgan Blades Louisiana College So. Engineering Livingston, La. Alexis Lege Louisiana College Sr. Nursing Erath, La. Alicia Blackwell Mary Hardin-Baylor Sr. Biology (Pre-Med) McKinney, Texas Brooke Elliott Mary Hardin-Baylor Jr. Management Georgetown, Texas Kasey Jo Hinton Mary Hardin-Baylor So. Health Sciences College Station, Texas Hannah Holt Mary Hardin-Baylor Sr. Marketing Lumberton, Texas Allaira Jones Mary Hardin-Baylor So. Criminal Justice Gatesville, Texas Madison McCoy Mary Hardin-Baylor Jr. Psychology Highlands Ranch, Colo. Bethany McLeod Mary Hardin-Baylor So. Mathematics Liberty Hill, Texas Kendall Rollins Mary Hardin-Baylor Sr. Management Fulshear, Texas Kandyce Shepard Mary Hardin-Baylor So. Criminal Justice Round Rock, Texas Sarah Doherty McMurry Sr. Early Childhood Education Lubbock, Texas Skyler Reyna McMurry Sr. Psychology San Antonio, Texas Kerigan Bradshaw Ozarks So. Biomedical Harrison, Ark. Carly Grace Dougan Ozarks So. Undeclared Clarksville, Ark. Kelsey Dixson Ozarks So. Environmental Studies Hector, Ark. Kamryn McKinney Ozarks Jr. Health Science Sallisaw, Okla. Janna Rhinehart Ozarks So. Health Science Danville, Ark. Brittney Sain Ozarks So. Health Science Lake City, Ark. Angela Wyatt Ozarks So. Psychology Coal Hill, Ark. Jocelyne Roque Sul Ross State So. Criminal Justice El Paso, Texas Jackie Saucedo Sul Ross State Jr. Psychology El Paso, Texas Jasmine Valdez Sul Ross State Jr. Animal Science El Paso, Texas Sydney Brock UT Dallas So. Psychology Killeen, Texas Dominique Eule UT Dallas Sr. Information Tech. Systems Tampa, Fla. Katie Gunther UT Dallas Sr. Interdisciplinary Studies The Woodlands, Texas Madison Hill UT Dallas So. Political Science Bowie, Texas Raenett Hughes UT Dallas Jr. Finance College Station, Texas Kaitlyn Judge UT Dallas So. Global Business Hudson, Ohio Natalie Miller UT Dallas So. Human Resource Management Alvin, Texas Nkechinyerem Okehi UT Dallas Jr. Marketing Forney, Texas Victoria Pena UT Dallas Sr. Accounting Helotes, Texas Kelley Skinner UT Dallas Jr. Interdisciplinary Studies Katy, Texas Mia Spennato UT Dallas So. Mechanical Engineering Austin, Texas Emma Warnsman UT Dallas So. Biology The Woodlands, Texas



Men’s Golf

Name University Cl. Major Hometown Jake Clarke Belhaven Jr. Accounting Clinton, Miss. Dawson Davis Belhaven Jr. Sports Management Madison, Miss. Payton Tuttle Belhaven Sr. Sports Management Richland, Miss. Ben Balen Concordia Texas Sr. Undecided Freeland, Mich. Hunter Holleman Concordia Texas Jr. Business Administration Pasadena, Texas William Kim Concordia Texas So. Undecided Austin, Texas Corbin Kullberg Concordia Texas So. Business Administration Cypress, Texas Cameron Barrett East Texas Baptist So. Nursing Beaumont, Texas Hank Crain East Texas Baptist So. Biology Prescott, Texas Colby Dupuis East Texas Baptist So. Business Ville Platte, La. Riley Griffin East Texas Baptist So. Marketing Beach City, Texas Tyler Jones East Texas Baptist So. Business Administration Denton, Texas Wyatt Weir East Texas Baptist So. Accounting Belton, Texas Shea Easterling Hardin-Simmons Sr. Business Management Greg Garrison Hardin-Simmons Jr. Economics Canyon, Texas Bobby Johnson Hardin-Simmons Jr. Finance Abilene, Texas Matt Jouett Hardin-Simmons Sr. Business Houston, Texas Robert Quintana Hardin-Simmons So. Business Administration Allen, Texas Nick Vella Hardin-Simmons Jr. Business Administration Colleyville, Texas Chase Day Howard Payne Jr. Kinesiology Gladewater, Texas Michael Gonzales LeTourneau So. Accounting Lockhart, Texas Ryan Newell LeTourneau Jr. Engineering Grayson, Ga. Matt Andrus Louisiana College Sr. Finance Lafayette, La. Massimo Chapman Louisiana College Jr. Undecided Sydney, Australia Wade Simmons Louisiana College Jr. Mathematics Baton Rouge, La. Brilyn Wade Louisiana College Jr. Biology Sulphur, La. Dustin Dingler Mary Hardin-Baylor Jr. Accounting Crowley, Texas Brayden Pawlak Mary Hardin-Baylor So. Management Guy, Texas Kaden Treybig Mary Hardin-Baylor So. Finance Bellville, Texas Elliot Bourke McMurry Sr. Business London, England Trent Cooksley McMurry So. Exercise Sci. & Human Perf. Wollongong, Australia Michael Hunt McMurry Sr. Business Administration Sweetwater, Texas Lane Roye McMurry Sr. Business Fort Worth, Texas Marcus Ryser McMurry Sr. Interdisciplinary Studies Reinach, Switzerland Clemente Yanes McMurry Sr. Business Administration Buenos Aires, Argentina Connor Ahn UT Dallas So. Healthcare Management Richardson, Texas Jared Harvey UT Dallas Jr. Mechanical Engineering Allen, Texas Harrison Hicks UT Dallas Sr. Neuroscience Frisco, Texas Joseph Park UT Dallas So. Physics College Station, Texas Tyler Reitano UT Dallas So. Actuarial Science Chandler, Ariz. Jacob Rockefeller UT Dallas Sr. Mechanical Engineering Austin, Texas



Women’s Golf

Name University Cl. Major Hometown Makaela Lauritsen Concordia Texas So. Business Administration Lakeway, Texas Loren Nevers Concordia Texas Sr. Business Administration Comfort, Texas Emily Richter Concordia Texas Sr. Biology Victoria, Texas Grace Savage Concordia Texas So. Psychology Caldwell, Texas Tiana Shobe Concordia Texas So. Political Science Lubbock, Texas McKenzie Cure East Texas Baptist So. Nursing Fort Worth, Texas Elizabeth Hardy East Texas Baptist So. Rehabilitative Science Kemp, Texas Sarah Staley East Texas Baptist So. Nursing McKinney, Texas Emily Watson East Texas Baptist So. Athletic Training Canton, Texas Jordan Daggs Hardin-Simmons Jr. Ministry Killeen, Texas Kayleigh Mints Hardin-Simmons Jr. Business Administration Mansfield, Texas Heidi Moser Hardin-Simmons Jr. Fitness & Sport Management Henderson, Nev. Baylee Oehlert Hardin-Simmons Sr. Sociology Grapevine, Texas Ashley Riemitis Hardin-Simmons Sr. Sports Management Fort Worth, Texas Bailey Farmer Howard Payne So. Strategic Communication Alvin, Texas Madison McGarrh Howard Payne So. Elementary Education McKinney, Texas Lauren Piper Howard Payne So. Pre-Law Early, Texas Brittany Taylor LeTourneau Sr. Psychology Schertz, Texas Baylee Van Houten LeTourneau So. Accounting Spring, Texas Annika Criss Mary Hardin-Baylor So. Management/Finance Elko, Nev. Annie Hasselbach Mary Hardin-Baylor Jr. Interdisciplinary Studies Rockdale, Texas Jade Ming Mary Hardin-Baylor So. Health Sciences Lynden, Wash. Macy Mitchell Mary Hardin-Baylor So. Art-Graphic Design Canyon, Texas Molly Rodeffer Mary Hardin-Baylor Sr. Engineering Salado, Texas Kendalyn Ferguson McMurry Sr. Mathematics Childress, Texas Maddie Vermillion McMurry Jr. Business Arlington, Texas Mara Anunciacion UC Santa Cruz So. Human Biology Lodi, Calif. Dana Bryant UC Santa Cruz So. Human Biology Los Angeles, Calif. Paige Callahan UC Santa Cruz Jr. Earth Sciences Rancho Murieta, Calif. Kylie Edwards UC Santa Cruz Jr. Chemistry Roseville, Calif. Claire Oetinger UC Santa Cruz So. Marine Biology Yosemite, Calif. Marissa Perez UC Santa Cruz Sr. Film, Digital Media & Theater Beaumont, Calif. Angie Yang UC Santa Cruz Jr. Business Menlo Park, Calif. Michelle Edgar UT Dallas Sr. Arts, Tech. & Emerging Comm. Dallas, Texas Marissa Langer UT Dallas Sr. Accounting Katy, Texas Lindy Patterson UT Dallas Jr. Biomedical Engineering McKinney, Texas



Softball

Name University Cl. Major Hometown Marlee Blackwell Belhaven Sr. Sports Medicine & Psychology Louin, Miss. Dallas Blaker Belhaven Jr. Sports Medicine Long Beach, Miss. Brittany Chetta Belhaven Sr. Biology Slidell, La. Sarah Depperschmidt Belhaven Jr. Sports Management Hurley, Miss. Keirra Fair Belhaven Jr. Elementary Education Ackerman, Miss. Allie Gordon Belhaven So. Bus. Admin. & Sports Mgmt Macon, Ga. Haley Hanson Belhaven So. Sports Medicine Pelahatchie, Miss. Anna Peyton Montesi Belhaven Sr. Biochemistry & Biology Indianola, Miss. Elizabeth Platt Belhaven So. Sports Medicine Summit, Miss. Abby Prescott Belhaven So. Bus. Admin. & Sports Medicine Denham Springs, La. Kassie Shipley Belhaven Sr. Psychology Winnsboro, La. Mariah Sosa Belhaven Sr. Psychology Houston, Texas Elizabeth Taggard Belhaven Jr. Biology Picayune, Miss. Abby Trahan Belhaven Jr. Sports Medicine Hackberry, La. Lulu Arroyo Concordia Texas Jr. Secondary Education Buda, Texas Heather Casiano Concordia Texas Jr. Secondary Education Killeen, Texas Maddy Ellison Concordia Texas So. Global Public Health Spring, Texas Keeley Etchison Concordia Texas So. Global Public Health Lubbock, Texas Anissa Garcia Concordia Texas Jr. Biology Corpus Christi, Texas Ashley Hallmark Concordia Texas Sr. Education Burnet, Texas Summer Harper Concordia Texas Sr. Secondary Education Cypress, Texas Katie Hoke Concordia Texas So. Behavioral Science Houston, Texas Simone Langland Concordia Texas Jr. Business Administration Cypress, Texas Miranda Mueller Concordia Texas Sr. Biology San Antonio, Texas Corley Carpenter East Texas Baptist So. Education La Vernia, Texas Preslye Cox East Texas Baptist So. Kinesiology Rusk, Texas Emily Deramus East Texas Baptist Jr. Psychology Marshall, Texas Jeanette Galvan East Texas Baptist Jr. Biology Corpus Christi, Texas Hannah Garcia East Texas Baptist So. Criminal Justice Pasadena, Texas Kaitlin Hunter East Texas Baptist Sr. Kinesiology Gladewater, Texas Kourtlin Hunter East Texas Baptist Sr. Psychology Gladewater, Texas Beatriz Lara East Texas Baptist So. Child Development Orange Grove, Texas Madison Prince East Texas Baptist Sr. Psychology Splendora, Texas Sabrina Salts East Texas Baptist Sr. Mass Communications Houston, Texas Daniella Solis East Texas Baptist Jr. Kinesiology Baytown, Texas Kaitlin Ammermann Hardin-Simmons Sr. Accounting Montrose, Colo. Brookelyn Casper Hardin-Simmons So. Math Merkel, Texas Sidney Cox Hardin-Simmons So. Non-Profit Management Frisco, Texas Karis Hessert Hardin-Simmons So. Exercise Science Royse City, Texas Kenzee Hessert Hardin-Simmons So. Psychology Royse City, Texas Taylor Hinojos Hardin-Simmons Sr. Criminal Justice Snyder, Texas Hannah Marks Hardin-Simmons So. Accounting Spicewood, Texas Alaina Marquez Hardin-Simmons So. Nursing Midland, Texas Katie Marshall Hardin-Simmons So. Biology Burleson, Texas Kayla Anderson Howard Payne Jr. Kinesiology Sherman, Texas Tia Campos Howard Payne Jr. Communications Winters, Texas Kayla Hill Howard Payne Sr. Kinesiology Waxahachie, Texas Melinda Mendoza Howard Payne Sr. Kinesiology Pearland, Texas Ragen Noriega Howard Payne Sr. Kinesiology San Angelo, Texas Kiley Person Howard Payne So. Kinesiology Teague, Texas Ciara Riendeau Howard Payne Jr. Business Administration Crosby, Texas Olivia Rivera Howard Payne So. Kinesiology Cleveland, Texas Tonya Thompson Howard Payne Sr. Kinesiology Cisco, Texas Samantha Akers LeTourneau Sr. Criminal Justice White Oak, Texas Emilee Anderson LeTourneau So. Pre-Nursing La Porte, Texas Hana Bonner LeTourneau Jr. Kinesiology Joaquin, Texas Haley Claterbaugh LeTourneau So. Kinesiology Rockwall, Texas Ashley Crawford LeTourneau So. Interdisciplinary Studies-Ed. Spring, Texas Kennedi Dillow LeTourneau Sr. Interdisciplinary Studies-Ed. Pasadena, Texas Amber Fillbrandt LeTourneau Sr. Kinesiology Humble, Texas Taylor Nichols LeTourneau So. Criminal Justice Center, Texas Bailey Richey LeTourneau So. Mathematics Humble, Texas Madelyn Tannery LeTourneau So. Kinesiology Conroe, Texas Katelyn Trombley LeTourneau Sr. Kinesiology Tyler, Texas Maycie Walton LeTourneau Sr. Criminal Justice Conroe, Texas Ethel Warren LeTourneau Jr. Interdisciplinary Studies-Ed. Combine, Texas Jade Brady Louisiana College Jr. Nursing LaPlace, La. Samantha Cetta Louisiana College Sr. Nursing Tickfaw, La. Cameron Crochet Louisiana College Sr. Exercise Science Iota, La. KayeLea Dearmon Louisiana College Jr. Accounting Jena, La. Samantha Downey Louisiana College So. Pre-Law Redondo Beach, Calif. Madison Dykes Louisiana College Sr. Pre-Physical Therapy DeQuincy, La. Emily Hardy Louisiana College Jr. General Studies Cecilia, La. Briley Johnston Louisiana College Sr. Accounting West Monroe, La. Kamryn Jordan Louisiana College So. Special Education/Health & P.E. Baton Rouge, La. Allie Liles Louisiana College Sr. Primary Education Maud, Texas Kaitlyn Moore Louisiana College Sr. Ex. Sci./Clinical Wellness Pineville, La. Jaylin Poe Louisiana College So. Exercise Science Houma, La. Maicey Spillers Louisiana College Jr. Exercise Science West Monroe, La. Desiree Squires Louisiana College So. Chemistry/Pre-Engineering Rosepine, La. Haley Vezinat Louisiana College Sr. Education/Health & P.E. Glenmora, La. Kelsie Ward Louisiana College So. Business Natchitoches, La. Milly Cesare Mary Hardin-Baylor So. Management Frisco, Texas Allie Dalle Mary Hardin-Baylor Jr. Criminal Justice Austin, Texas CeCe Darilek Mary Hardin-Baylor Sr. Pre-Physical Therapy Shiner, Texas Ashley Estrada Mary Hardin-Baylor Jr. Nursing Waco, Texas Whitney Flournoy Mary Hardin-Baylor Jr. Pre-Physical Therapy Huntington, Texas Alexis Galvan Mary Hardin-Baylor So. Health Sciences Grandview, Texas Bayleigh Grogan Mary Hardin-Baylor So. Health Sciences Wimberley, Texas Taylor Hewlett Mary Hardin-Baylor Sr. Health Sciences Houston, Texas Avery Kelly Mary Hardin-Baylor Sr. Pre-Physical Therapy Georgetown, Texas Taygan Landrey Mary Hardin-Baylor So. Pre-Nursing Round Rock, Texas Kathryn Reed Mary Hardin-Baylor So. Accounting Axtell, Texas Camryn Rucker Mary Hardin-Baylor Jr. Pre-Physical Therapy Elkhart, Texas Hannah Wolfe Mary Hardin-Baylor Sr. Accounting/Finance Robinson, Texas Sydney King McMurry So. Kinesiology Fort Worth, Texas Tori Lamb McMurry Jr. Management Krum, Texas Kollin Morris McMurry Sr. Psychology Grapeland, Texas Sarah Nagy McMurry Sr. Kinesiology Kerrville, Texas Kayla Otis McMurry So. English & Writing Abilene, Texas Maisa Ryerson McMurry Jr. Psychology Sandusky, Ohio Elisa Cantu Ozarks So. Undeclared Grand Prairie, Texas Riki Haase Ozarks Jr. Poli. Sci./Biomedical/Philosophy Argyle, Texas Sierra Jasna Ozarks So. Biomedical Sallisaw, Okla. Sydney Key Ozarks Jr. Health Science Lamar, Ark. Megan Madden Ozarks Jr. Accounting Flower Mound, Texas Tori Reiber Ozarks So. Biomedical Commerce, Texas Candace Rogers Ozarks So. Biomedical Batesville, Ark. Abbie Alvarado Sul Ross State So. Interdisciplinary Studies Rio Hondo, Texas Annie Alvarado Sul Ross State So. Kinesiology & Human Perform. Rio Hondo, Texas Annika Canaba Sul Ross State So. Kinesiology & Human Perform. Alpine, Texas Kyndall Dove Sul Ross State So. Biology Greenwood, Texas Halie Guillen Sul Ross State Jr. Biology El Paso, Texas Camryn Hardin Sul Ross State So. Kinesiology & Human Perform. Alpine, Texas Kyla Klehm Sul Ross State Jr. Kinesiology & Human Perform. Clute, Texas Karen Morris Sul Ross State So. Biology Alpine, Texas Gabriela Raimondi Sul Ross State Sr. Biology Charlotte, Texas Rebecca Rodriguez Sul Ross State So. Business Administration El Paso, Texas Mary Villarreal Sul Ross State So. Kinesiology & Human Perform. Fort Stockton, Texas Elizabeth Brann UT Dallas Sr. Biology Houston, Texas Blaire Evans UT Dallas Jr. International Political Economy Houston, Texas Kynsee Gesch UT Dallas Sr. Computer Science Navasota, Texas Kendra Litchfield UT Dallas Sr. Psychology Lockhart, Texas Nicole Peters UT Dallas Jr. Speech Pathology Allen, Texas Emily Schroeder UT Dallas Jr. Biology Windthorst, Texas Nicole Vasicek UT Dallas So. Mechanical Engineering Hutto, Texas Jessica Vlasek UT Dallas Sr. Healthcare Mangement Houston, Texas



Men’s Tennis

Name University Cl. Major Hometown Michael Ellis Belhaven So. Nursing Edwards, Miss. Yann Kaufman Belhaven Gr. Masters of Bus. Admin. Longview, Wash. Grant Matherne Belhaven Sr. Sports Medicine Raceland, La. Zachery Presnall Belhaven Sr. Nursing Meridian, Miss. Matthew Ridden Belhaven So. Sports Management Gladstone, Ariz. Chris Stevens Belhaven Jr. Business Administration Collinsville, Miss. Noah Villarreal Concordia Texas So. Multidisciplinary Denton, Texas Dalton Barron East Texas Baptist Jr. Biology/Chemistry Brenham, Texas Andrew Deutsch East Texas Baptist Sr. Business Administration Greenwood, La. John Herr East Texas Baptist Jr Biology Shreveport, La. Tyler Howard East Texas Baptist Sr. Kinesiology Ovilla, Texas Adam Morris East Texas Baptist So. Accounting Henderson, Texas Chris Beavers Hardin-Simmons So. Social Work Lorena, Texas Hayden Keller Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Kerrville, Texas Josh Lopez Hardin-Simmons So. Exercise Science Mansfield, Texas Keenan Nash Hardin-Simmons Sr. Accounting & Finance Odessa, Texas Benjamin Blanchard Howard Payne Jr. History Rockdale, Texas Dominic DeNardo Howard Payne So. Business Administration Phoenix, Ariz. Tevin Stevens Howard Payne So. Computer Information Systems Whitesboro, Texas Christian Farris LeTourneau Sr. Biology El Paso, Texas Jimmie Henson LeTourneau Sr. Civil Engineering Sunnyvale, Texas Collin Patterson LeTourneau Sr. Biomedical Engineering Wills Point, Texas Nathan Schmidt LeTourneau So. Mechanical Engineering Tulsa, Okla. Cameron Wall LeTourneau Jr. Interdisciplinary Studies-Ed. Albuquerque, N.M. Matthew Geisel Louisiana College Jr. Missions & Ministry Groves, Texas Britton Patton Louisiana College Jr. Physical Therapy Pineville, La. Jace Mahan Mary Hardin-Baylor Sr. Marketing/Management Lufkin, Texas Cole Weiss Mary Hardin-Baylor Sr. Marketing Frisco, Texas Chase Daniell McMurry So. Business Wills Point, Texas Joseph Diaz McMurry Jr. Nursing Fort Stockton, Texas Trey Fambrough McMurry Jr. Computer Science Aledo, Texas Zach Miller McMurry Sr. Exercise Science Abilene, Texas Dylan Sisouphanh McMurry So. Pre-Pharmacy Duncanville, Texas Cole Lankford Ozarks Sr. Accounting/Bus. Admin. Knob Noster, Mo. Jonah Martinez Ozarks Sr. Business Administration Fort Worth, Texas Walker Murray Ozarks Sr. Accounting West Helena, Ark. Kyle Ferguson Sul Ross State Jr. Political Science Floresville, Texas Jed De Luna UT Dallas Jr. Biomedical Engineering Allen, Texas Mason Gillespie UT Dallas So. Software Engineering Taft, Texas Haydn Steffes UT Dallas So. Arts, Tech. & Emerging Comm. The Hills, Texas Mauro Tejada UT Dallas So. Actuarial Science Ojai, Calif. Ashwin Vaithianathan UT Dallas Sr. Information Systems Highlands Ranch, Colo. Giovanni Zamboni UT Dallas Sr. Finance Milan, Italy



Women’s Tennis

Name University Cl. Major Hometown Cassidy Ainsworth Belhaven Sr. International Studies Denham Springs, La. Courtney Buffington Belhaven Jr. Nursing Brandon, Miss. Emilie Ferguson Belhaven So. Nursing Prairieville, La. Katelyn Head Belhaven Jr. Public Relations Monroe, La. Julia Keffer Belhaven So. Nursing Birmingham, Ala. Macey Lea Belhaven Sr. Nursing Brookhaven, Miss. Kayla Pendleton Belhaven So. Undecided Edwards, Miss. Anitza Alanis Concordia Texas So. Business Administration Roma, Texas Alejandra Rueda Concordia Texas Jr. Pre Nursing Eagle Pass, Texas Kaitlin Stevens Concordia Texas So. Business Administration Conroe, Texas Elisa Kendall East Texas Baptist Sr. Athletic Training Houston, Texas Ashley Schenck East Texas Baptist Sr. Business/Marketing Keller, Texas Cassidy Wilcoxson East Texas Baptist Jr. Athletic Training Wills Point, Texas Kaitlyn Hathorn Hardin-Simmons So. Accounting Abilene, Texas Abigail Kendall Hardin-Simmons Sr. Communication Belton, Texas Emily Shaffer Hardin-Simmons So. Exercise Science Southlake, Texas Maddison Brackenreg LeTourneau Sr. Criminal Justice-Human Traffic Melbourne, Australia Sophie Hill LeTourneau So. Materials Joining Engineering Kansas City, Mo. Hannah Moore LeTourneau Jr. Interdisciplinary Studies-Ed. Gladewater, Texas Mimi Samdi LeTourneau Jr. Aviation Maintenance Jos, Nigeria Que’eria Hampton Louisiana College Sr. Nursing Pineville, La. Kylie Harless Louisiana College Jr. Elementary Education Pineville, La. Emma Hixson Louisiana College Jr. Biology Sulphur, La. McKenna Raines Louisiana College Sr. Psychology/Business Admin. League City, Texas Caitlyn Scheibal Louisiana College Jr. Biology Edwardsville, Ill. Chasity Som Louisiana College Jr. Social Work Carrollton, Texas Alondra Torres Diaz Mary Hardin-Baylor So. Exercise Physiology Franklin, Texas Laurel Turco Mary Hardin-Baylor So. Management Montgomery, Texas Katelyn Boster-Duke McMurry So. Psychology Fort Worth, Texas Gabrielle Ellwanger McMurry Jr. Nursing Magnolia, Texas Neah Garza McMurry Sr. Business/Comp. Sci./C.I.S. Abilene, Texas Claire Hillyer McMurry Jr. Graphic Design Borger, Texas Alexandria Corona Ozarks Sr. Psychology Willis, Texas Karlee Hart Ozarks Sr. Business Admin./Health Science Van Buren, Ark. Abrian Johnson Ozarks So. Health Science/Political Science Fort Worth, Texas Anna Ryan Ozarks So. Business Administration Woodville, Miss. Kelyn Likiaksa Sul Ross State Jr. Psychology El Paso, Texas Svaksha Iyengar UT Dallas Jr. Biomedical Engineering Prosper, Texas Kathy Joseph UT Dallas Sr. Biomedical Engineering Williston, Vt. Stephanie Joseph UT Dallas So. Computer Science Williston, Vt. Adrienne Large UT Dallas Jr. Marketing Fullerton, Calif. JoLynn Scriven UT Dallas So. Psychology San Antonio, Texas Vivian Sepulveda UT Dallas Jr. Global Business Houston, Texas Simmone Spielman UT Dallas Sr. Neuroscience Irving, Texas



Men’s Track & Field

Name University Cl. Major Hometown Ben Adams Belhaven So. International Studies Baton Rouge, La. Kelton Kemp Belhaven Jr. Public Relations Hazlehurst, Miss. Hunter Magno-Hester Belhaven Sr. Business Administration Brighton, Tenn. Jiro Daniels Concordia Texas Sr. Kinesiology Kyle, Texas Rayvon Parker Concordia Texas So. Undecided Houston, Texas Alejandro Salazar Concordia Texas Jr. Biology Galveston, Texas Connor Trevino Concordia Texas Sr. Kinesiology Cypress, Texas Dezmond Arratia East Texas Baptist Jr. Social Studies La Porte, Texas Noah Batts East Texas Baptist Sr. Religion Throckmorton, Texas Mack Broussard East Texas Baptist Jr. Business Hankamer, Texas Davion Carter East Texas Baptist So. Kinesiology Mexia, Texas Tyler Howard East Texas Baptist Sr. Kinesiology Ovilla, Texas Michael Sanders East Texas Baptist Sr. Organizational Communication Forney, Texas E.J. Konah Hardin-Simmons So. Computer Science Philadelphia, Pa. Sammy Magallan Hardin-Simmons Jr. Athletic Training Sanderson, Texas Ethan Ramirez Hardin-Simmons Jr. Math Palmer, Texas Tyler Rohrman Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Waller, Texas River Smith Hardin-Simmons Jr. Exercise Science Waco, Texas Tyler Stout Hardin-Simmons So. Nursing Midlothian, Texas Austin Dobbs LeTourneau Jr. Business Management Whitehouse, Texas Nathan Glastetter LeTourneau Jr. Aviation Mgmt – Pro Flight Imperial, Mo. Will Hilscher LeTourneau So. Mechanical Engineering Round Rock, Texas Arvin Hrushka LeTourneau Sr. Psychology Kaiserslautern, Germany Lorien Nightingale LeTourneau Jr. Aviation Maintenance Njoro, Kenya Damien Doyle Louisiana College Jr. Criminal Justice Shreveport, La. Daniel Gerik McMurry Jr. History West, Texas Sean Germany McMurry Jr. Psychology Abilene, Texas Latham Hensley McMurry Sr. Kinesiology Meridian, Texas Michael Limones McMurry Sr. Exercise Science Burleson, Texas Justin Miller McMurry Sr. Business Azle, Texas Juan Rosas McMurry Sr. Accounting Brackettville, Texas Seth Setovich McMurry So. Exercise Sci. & Human Perf. San Antonio, Texas Jacob Williams McMurry Jr. Physics Goldthwaite, Texas John Zuniga Jr. McMurry So. Criminology Port Aransas, Texas Petron Brown Ozarks So. Environ. Studies/Bus. Admin. Nassau, Bahamas Luis Garcia Ozarks Jr. Business Administration Clarksville, Ark. Michael Harris Ozarks Sr. Health Science Elkins, Ark. Ben Lillagore Ozarks So. Environmental Studies Grandbury, Texas Corey Muniz Ozarks Sr. Business Administration Romeoville, Ill. Edwin Rivera Ozarks Jr. Health Science Springdale, Ark. Clinton Rolle, Jr. Ozarks Jr. Psychology Snug Corner, Bahamas



Women’s Track & Field

Name University Cl. Major Hometown Callie Ball Belhaven So. Graphic Design Madison, Miss. Norde Galloway Belhaven So. Social Work Ocean Springs, Miss. Sadie Ingram Concordia Texas Jr. Psychology Van Alstyne, Texas Julia Kasper Concordia Texas So. Communications Cedar Park, Texas Bayli Luke Concordia Texas Jr. Biology Houston, Texas Anamika Seth Concordia Texas Jr. Pre-Nursing Austin, Texas Kendall Sheppard Concordia Texas Sr. Pre-Nursing Round Rock, Texas Tiana Shobe Concordia Texas So. Political Science Lubbock, Texas Kendall Simpson Concordia Texas So. Business Administration Robinson, Texas Gracie Almond East Texas Baptist So. Kinesiology Coushatta, La. Brooklen Butler East Texas Baptist Sr. Mass Communication Chireno, Texas Kylie Embry East Texas Baptist Sr. Accounting Kennedale, Texas Rachel Morrison East Texas Baptist So. Sports Management Nederland, Texas Randa Slone East Texas Baptist So. Business Administration Dallas, Texas Laura Bennett Hardin-Simmons So. Biology Humble, Texas Sydney Cortes Hardin-Simmons So. Criminal Justice Lubbock, Texas Jessica Eastham Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Robinson, Texas Logan Haller Hardin-Simmons So. Finance Austin, Texas Johanna Jones Hardin-Simmons So. Criminal Justice Pflugerville, Texas Yulissa Rios Hardin-Simmons Sr. Finance Snyder, Texas Britni Starr Hardin-Simmons So. Undecided Abilene, Texas Lauren Stokes Hardin-Simmons So. Psychology El Paso, Texas Jamie Talley Hardin-Simmons Jr. Exercise Science Paradise, Texas Hayley Anguiano LeTourneau Sr. Engineering Tomball, Texas Riley Blok LeTourneau Sr. Biology Kyle, Texas McKenzie Craycraft LeTourneau So. Kinesiology Keller, Texas Allison Fuller LeTourneau Sr. Nursing Crandall, Texas Lexi Funk LeTourneau Sr. Interdisciplinary Studies-Ed. Lake Jackson, Texas Sarah Horan LeTourneau Jr. Aviation-Pro Flight Terrell, Texas Celeste Nunez LeTourneau So. Biology Longview, Texas Kaitlyn Reed LeTourneau So. Kinesiology White Oak, Texas Reagan Sandford LeTourneau So. Kinesiology Gastonia, N.C. Alexis Segura LeTourneau Sr. Business Administration Austin, Texas Rebekah Stevenson LeTourneau Sr. Mechanical Engineering Conroe, Texas Essence Alexander Louisiana College So. Computer Science Enterprise, Ala. Alyssa Hollier Louisiana College So. Biology Ragley, La. Gracie LaCroix Louisiana College Jr. Criminal Justice Jena, La. Rami Mitchell Louisiana College So. Exercise Science St. Martinville, La. Nandhi Brown McMurry So. Kinesiology San Antonio, Texas Tiffany Cox McMurry Jr. Psychology Abilene, Texas Josie Drury McMurry Jr. Business Alvarado, Texas Sylvia Harmon McMurry So. Sociology Amarillo, Texas Tess Headrick McMurry So. Business Marketing Lubbock, Texas Carly Kantrowitz McMurry Jr. Exercise Sci. & Human Perf. Carlsbad, N.M. Kelby Tidwell McMurry So. Mathematics Post, Texas Allianna Villalpando McMurry So. Biomedical Sciences Meadow, Texas Areli Moreno Ozarks Sr. Health Science Katy, Texas



Student Athletic Trainer

Name University Cl. Major Hometown Rebekah Bailey Hardin-Simmons So. Athletic Training Abilene, Texas Shelby Bassamore Hardin-Simmons So. Athletic Training Princeton, Minn. Megan Dewell Hardin-Simmons Sr. Athletic Training May, Texas Nate Everett Hardin-Simmons Sr. Athletic Training San Antonio, Texas Danielle Hutchinson Hardin-Simmons So. Athletic Training Hudson Oaks, Texas Mikayla Orona Hardin-Simmons Jr. Athletic Training Abilene, Texas Sofia Quijano-Kraljevic Hardin-Simmons Sr. Athletic Training San Antonio, Texas Aliandra Rodriguez Hardin-Simmons Sr. Athletic Training Dallas, Texas Shelby Senek Hardin-Simmons Sr. Athletic Training Plano, Texas Elizabeth Waters Hardin-Simmons Sr. Athletic Training Wichita Falls, Texas Salina Ali Howard Payne So. Athletic Training San Antonio, Texas Samantha Barnard Howard Payne Sr. Athletic Training Everman, Texas Raven Heslip-Shelton Howard Payne Sr. Athletic Training Hillsboro, Texas Avery Holden Howard Payne So. Marketing Early, Texas Reagan Ridlehuber Howard Payne Sr. Athletic Training Frisco, Texas Tatiana Robles-Figueroa Howard Payne So. Allied Health Science Corpus Christi, Texas Ezra Rubio Howard Payne Jr. Athletic Training Harlingen, Texas Justin Moore LeTourneau Jr. Kinesiology Houston, Texas Hannah Alexander Mary Hardin-Baylor Jr. Health Sciences Lumberton, Texas Daisy Luera Mary Hardin-Baylor Sr. Exercise Physiology Fort Worth, Texas Kayleigh McCormick Mary Hardin-Baylor Sr. Exercise Physiology Carthage, Texas Terri Brown Ozarks Jr. Health Science Olive Branch, Miss. Sydney Key Ozarks Jr. Health Science Lamar, Ark. Joey Long Ozarks Jr. Biology Cabot, Ark. Tamia Thomas Sul Ross State Sr. Kinesiology & Human Perform. Houston, Texas



Sports Information Student Assistant