Due to the lack of agenda items, the ATCOG Executive Committee canceled its meeting on Thursday, May 29. The next meeting is on Thursday, June 26, at the Pilgrim’s Community Center in Mt. Pleasant.

Debido a la falta de puntos del orden del día, el Comité Ejecutivo de la ATCOG canceló su reunión del jueves 29 de mayo. La próxima reunión es el jueves 26 de junio en el Centro Comunitario Pilgrim’s en Mt. Pleasant.