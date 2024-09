Atlanta Pastor Arrested For Embezzling

Atlanta officials arrested a former Cornerstone Assembly of God church pastor for allegedly embezzling funds from the local Lions Club. According to Cass County jail records, Richard Todd Wade, 36, surrendered on a warrant for theft from a nonprofit organization.

The Texas Rangers issued the warrant. They booked Wade on September 18 and released him on a $10,000 bond. According to his LinkedIn account, Wade was treasurer of the Atlanta Lions Club for several years and a senior pastor at Cornerstone.

Las autoridades de Atlanta arrestaron a un ex pastor de la iglesia Cornerstone Assembly of God por presuntamente malversar fondos del Club de Leones local. Según los registros de la cárcel del condado de Cass, Richard Todd Wade, de 36 años, se entregó con una orden de arresto por robo de una organización sin fines de lucro.

Los Rangers de Texas emitieron la orden. Ficharon a Wade el 18 de septiembre y lo liberaron con una fianza de 10.000 dólares. Según su cuenta de LinkedIn, Wade fue tesorero del Club de Leones de Atlanta durante varios años y pastor principal de Cornerstone.