Attorney General Told No Again

The Texas Supreme Court has denied Attorney General Ken Paxton’s petition to block the State Fair of Texas’ gun ban. After Paxton’s office filed for an emergency hearing on Wednesday, the court returned with a decision Thursday night, denying his motion. Justice Jimmy Blacklock issued a majority opinion that Paxton’s filing didn’t even include a legal argument to justify blocking the ban.

La Corte Suprema de Texas había denegado la petición del fiscal general Ken Paxton para bloquear la prohibición de armas de la Feria Estatal de Texas. Después de que la oficina de Paxton solicitó una audiencia de emergencia el miércoles, el tribunal regresó con una decisión el jueves por la noche, negando su moción. El juez Jimmy Blacklock emitió una opinión mayoritaria de que la presentación de Paxton ni siquiera incluía un argumento legal para justificar el bloqueo de la prohibición.