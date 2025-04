Bowie County Arrrested Capital Murder Suspect

Bowie County has apprehended capital murder suspect Rondarrius “DaeDae” Evans. The Texas Department of Public Safety had recently added Rondarrius to the Texas Ten Most Wanted Fugitives List. Texas Crime Stoppers offered a cash reward of up to $5,000 for information leading to his arrest.

El condado de Bowie ha detenido al sospechoso de asesinato capital, Rondarrius “DaeDae” Evans. El Departamento de Seguridad Pública de Texas había agregado recientemente a Rondarrius a la lista de los diez fugitivos más buscados de Texas. Texas Crime Stoppers ofreció una recompensa en efectivo de hasta $5,000 por información que conduzca a su arresto.