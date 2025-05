Bryan County Baby Killer Sentenced

A Bryan County man has pleaded guilty to killing an infant. A court sentenced 27-year-old Kyle Hunter Laws Duffner of Durant to 32 years in prison. Court documents show the baby died of rib and skull fractures caused by at least three blunt-force trauma events. Durant Police and the FBI investigated the case.

Un hombre del condado de Bryan se declaró culpable de matar a un bebé. Un tribunal sentenció a Kyle Hunter Laws Duffner, de 27 años, de Durant, a 32 años de prisión. Los documentos judiciales muestran que el bebé murió de fracturas de costillas y cráneo causadas por al menos tres eventos de trauma por fuerza contundente. La policía de Durant y el FBI investigaron el caso.