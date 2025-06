Camp Braveheart Bereavement Camp In Paris

Cypress Basin Hospice presents High Country Expedition, a free children’s grief camp for ages 6-12. It will be held on Monday, June 9, through Thursday, June 12, from 9:00 am to 12:30 pm at First United Methodist Church, 322 Lamar Avenue in Paris. Register now at cbhospice.org, or for more info, you can call 903-577-1510.

Cypress Basin Hospice presenta High Country Expedition, un campamento gratuito para niños de 6 a 12 años. Se llevará a cabo del lunes 9 de junio al jueves 12 de junio, de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. en la Primera Iglesia Metodista Unida, 322 Lamar Avenue en París. Regístrese ahora en cbhospice.org, o para obtener más información, puede llamar al 903-577-1510.