Camp County Shooting Kills Mt Pleasant Athlete

Last Saturday, just after midnight, the Camp County Sheriff’s Office received a call of multiple shots fired at a swimming pool party on Highway 11 East of Pittsburg. It was near the Titus County Line. Camp County requested assistance due to the large number of people attending the party. Three state troopers and the Titus County Sheriff’s Office assisted. Multiple gunshots had hit three people. They called in a helicopter to take the most serious case to a Tyler hospital, where he was pronounced dead. The other two had non-life-threatening gunshot wounds. The Texas Rangers are heading the investigation, assisting Camp County in the case.

The Camp County Sheriff’s Office confirmed that Mt Pleasant and Henderson State University’s Jamarion Brown, age 21, was killed. Brown was a 2020 graduate of Mt Pleasant, where he starred in basketball. He played with Henderson State for only one season after transferring from Southwest Christian College. The names of the other two victims were not available.

El sábado pasado, justo después de la medianoche, la Oficina del Sheriff del Condado de Camp recibió una llamada de múltiples disparos en una fiesta en la piscina en la autopista 11 al este de Pittsburg. Estaba cerca de la frontera del condado de Titus. El condado de Camp solicitó ayuda debido a la gran cantidad de personas que asistieron a la fiesta. Tres policías estatales y la Oficina del Sheriff del Condado de Titus ayudaron. Múltiples disparos alcanzaron a tres personas. Llamaron en un helicóptero para llevar el caso más grave a un hospital de Tyler, donde fue declarado muerto. Los otros dos tenían heridas de bala que no ponían en peligro su vida. Los Rangers de Texas encabezan la investigación, ayudando al condado de Camp en el caso.

La Oficina del Sheriff del Condado de Camp confirmó que Jamarion Brown, de 21 años, de la Universidad Estatal de Mt Pleasant y Henderson, fue asesinada. Brown se graduó en 2020 de Mt Pleasant, donde jugó baloncesto. Jugó con Henderson State solo una temporada después de ser transferido de Southwest Christian College. Los nombres de las otras dos víctimas no estaban disponibles.