Carroll Shelby Watches Over Pittsburg’s Main Street

The City of Pittsburgh has installed a statue of Carroll Shelby, an automotive racer and designer who lived outside of Pittsburgh before he died in 2012. Nearly 13 years after his death, Pittsburg has enshrined Shelby. He’s sitting where he can watch Main Street.

La ciudad de Pittsburgh ha instalado una estatua de Carroll Shelby, un corredor y diseñador automotriz que vivió en las afueras de Pittsburgh antes de morir en 2012. Casi 13 años después de su muerte, Pittsburg ha consagrado a Shelby. Está sentado donde puede ver Main Street.