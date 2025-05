Cass County Arrests Mother For Killing Daughter

Officials took Allison Elizabeth French, 37, of Rockwall, into custody on March 29 after Cass County authorities responded to a 911 call for a severely injured girl. Cass County Sheriff Larry Rowe said around 6:40 am, officers were sent to a home off of FM 74 near Bloomberg after an injured woman ran to her neighbor asking for help. A court charged French with capital murder after a child died. The nine-year-old girl died from multiple stab wounds. French, the girl’s mother, is in Gregg County Jail under a $2 million bond.

Las autoridades detuvieron a Allison Elizabeth French, de 37 años, de Rockwall, el 29 de marzo después de que las autoridades del condado de Cass respondieran a una llamada al 911 por una niña gravemente herida. El alguacil del condado de Cass, Larry Rowe, dijo que alrededor de las 6:40 a.m., los oficiales fueron enviados a una casa cerca de FM 74 cerca de Bloomberg después de que una mujer herida corrió hacia su vecino pidiendo ayuda. Un tribunal acusó a French de asesinato capital después de que un niño muriera. La niña de nueve años murió a causa de múltiples heridas de arma blanca. French, la madre de la niña, se encuentra en la cárcel del condado de Gregg bajo una fianza de 2 millones de dólares.