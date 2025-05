Choctaw Nation, OSU Open New Clinic In Pushmataha County

In partnership with Oklahoma State University, the Choctaw Nation has taken a significant step forward in medical services in Pushmataha County. The Antlers Community Health Clinic held its grand opening Wednesday at 506 US 271. The clinic will offer patients the same-day care with the choice of in-person or virtual exams. Services are available to anyone over two and are not limited to tribal members.

En asociación con la Universidad Estatal de Oklahoma, la Nación Choctaw ha dado un importante paso adelante en los servicios médicos en el condado de Pushmataha. La Clínica de Salud Comunitaria Antlers celebró su gran inauguración el miércoles en 506 US 271. La clínica ofrecerá a los pacientes la atención el mismo día con la opción de exámenes presenciales o virtuales. Los servicios están disponibles para cualquier persona mayor de dos años y no se limitan a los miembros de la tribu.