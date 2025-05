Contact: Kelly Cowan

MPHS Choir members medal at UIL State Solo and Ensemble contest

Sixteen Mount Pleasant High School Choir soloists qualified for the UIL State Solo and Ensemble Contest in Austin on May 24-26. To qualify, a student must have scored a “1” on a Class 1 piece, the most difficult to memorize and perform. Seven MPHS Choir members earned UIL state medals, including one gold and six silver.

2025 MPHS graduate Alivia Newman earned a state gold medal. Earning state silver medals were 2025 MPHS graduates Danika Beckham and Kristina Tidwell, juniors Emileigh Hobbs and Bella Reyes, and sophomores Trista Madrid-Erwin and Sara Vanhoose.

Nancy Vines, assisted by Joshua Miles, with accompaniment provided by Deanna Warren and Susan Prewitt, leads and directs the MPHS Choir.

Contacto: Kelly Cowan

Medalla de los miembros del coro de MPHS en el concurso estatal de solistas y conjuntos de la UIL

Dieciséis solistas del Coro de la Escuela Secundaria Mount Pleasant se clasificaron para el Concurso Estatal de Solistas y Conjuntos de UIL en Austin del 24 al 26 de mayo. Para calificar, un estudiante debe haber obtenido un “1” en una pieza de Clase 1, la más difícil de memorizar e interpretar. Siete miembros del coro de MPHS ganaron medallas estatales de la UIL, incluyendo una de oro y seis de plata.

La graduada de MPHS 2025, Alivia Newman, obtuvo una medalla de oro estatal. Las medallas de plata estatales fueron las graduadas de MPHS 2025 Danika Beckham y Kristina Tidwell, las estudiantes de tercer año Emileigh Hobbs y Bella Reyes, y las estudiantes de segundo año Trista Madrid-Erwin y Sara Vanhoose.

Nancy Vines, asistida por Joshua Miles, con el acompañamiento de Deanna Warren y Susan Prewitt, dirige y dirige el Coro de MPHS.

Foto

Medallistas estatales del Coro MPHS UIL (de izquierda a derecha) Trista Madrid-Erwin, Danika Beckham, Kristina Tidwell, Sara Vanhoose, Bella Reyes, Alivia Newman, Emileigh Hobbs