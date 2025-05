Controversy Over COVID Vaccines For Pregnant Women

Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. says that healthy pregnant women should not receive the COVID-19 vaccination. Baylor’s Dr. Peter Hotez, however, says pregnant women did poorly during the pandemic because they are effectively immunocompromised and had high rates of hospitalizations. Women who were vaccinated did well. Kennedy also said healthy children should not get the shots. Hotez says the vaccines not only keep kids from getting sick but also from developing a Long COVID. He calls the Kennedy’s recommendation “misguided.”

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., dice que las mujeres embarazadas sanas no deben recibir la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, el Dr. Peter Hotez, de Baylor, dice que a las mujeres embarazadas les fue mal durante la pandemia porque están efectivamente inmunodeprimidas y tuvieron altas tasas de hospitalizaciones. A las mujeres que se vacunaron les fue bien. Kennedy también dijo que los niños sanos no deberían recibir las vacunas. Hotez dice que las vacunas no solo evitan que los niños se enfermen, sino que también desarrollen un COVID prolongado. Dice que la recomendación de Kennedy es “equivocada”.