COVID-19 Latest Count Wednesday (Jul 08) 5:00 PM

Wednesday, Jul 8 – 5:00 pm

Where Confirmed Deceased Recovered Active Worldwide 12,128,861 550,653 6,807,651 4,602,622 The U.S. 3,146,831 134,724 1,384,621 1,627,486 Texas 224,355 2,890 113,284 112,980

Saturday, Jun 20 – 12:00 pm

Where Confirmed Deceased Recovered Active Worldwide 8,832,385 464,227 4,457,584 3,744,962 The U.S. 2,312,305 121,619 957,204 1,233,482 Texas 107,481 2,174 65,329 41,495

Wednesday, May 20 – 12:00 pm

Where Confirmed Deceased Recovered Active Worldwide 5,039,500 326,501 1,994,012 2,720,114 The U.S. 1,577,936 93,867 364,683 1,119,386 Texas 50,758 1,402 29,359 49,912

Monday, April 20 – 12:00 pm

Where Confirmed Deceased Tested Recovered Worldwide 2,178,149 145,329 18,161,936 546,743 The U.S. 749,222 39,375 3,394,173 67,052 Texas 18,923 477 182,710 5,334

Friday, Mar 20 – 12:00 pm

Where Confirmed Deceased Serious Recovered Worldwide 256,176 10,593 7,449 87,388 The U.S. 15,888 206 60 26 Texas 325 5 0 0

COUNTY CONFIRMED DEATHS Harris – Houston 39,311 407 Dallas – Dallas 28,131 410 Bexar – San Antonio 15,892 137 Tarrant – Fort Worth 15,585 248 Travis – Austin 12,408 151 Caddo Parish LA – Shreveport 3,835 243 Collin – McKinney 3,825 50 Denton – Denton 3,459 37 Bossier Parish LA – Benton 1,099 36 Smith – Tyler 1,099 6 Titus – Mt Pleasant 956 5 Kaufman – Kaufman 828 5 Sevier AR – DeQueen 758 9 Grayson – Sherman 633 5 Hunt – Greenville 616 8 McCurtain OK – Idabel 569 9 Gregg – Longview 486 14 Bowie – New Boston 462 22 Rockwall – Rockwall 403 16 Harrison – Marshall 363 33 Lamar – Paris 354 13 Rusk – Henderson 289 3 Cherokee – Rusk 250 2 Miller AR – Texarkana 232 2 Henderson – Athens 196 4 Van Zandt – Canton 127 3 Camp – Pittsburg 126 2 Fannin – Bonham 122 7 Choctaw OK – Hugo 120 1 Red River – Clarksville 117 12 Wood – Quitman 107 5 Upshur – Gilmer 76 0 Hopkins – Sulphur Springs 75 1* Franklin – Mt Vernon 53 0 Cass – Linden 51 2 Morris – Daingerfield 49 0 Little River AR – Ashdown 40 0 Marion – Jefferson 34 1 Rains – Emory 16 0 Delta – Cooper 7 0

*Hopkins County disputes State’s count of one death and says there are no deaths.

CDC COVID-19 Test English

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/index.html

CDC COVID-19 Test Spanish

https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html