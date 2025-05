Crackdown On Parents Behavior At UIL Sports

The governing body of high school sports in Texas is cheering a move to crack down on bad parents whose behavior disrupts games. Jamey Harrison with the UIL says you wouldn’t believe what some parents say during their kids’ games. State lawmakers are looking to change the rules. Right now, the refs must warn parents before kicking them out. That would go away under legislation seeking to de-escalate fights in the stands quickly.

El organismo rector de los deportes de las escuelas secundarias en Texas está aplaudiendo una medida para tomar medidas enérgicas contra los malos padres cuyo comportamiento interrumpe los juegos. Jamey Harrison, de la UIL, dice que no creerías lo que algunos padres dicen durante los juegos de sus hijos. Los legisladores estatales están buscando cambiar las reglas. En este momento, los árbitros deben advertir a los padres antes de expulsarlos. Eso desaparecería bajo una legislación que busca reducir rápidamente las peleas en las gradas.