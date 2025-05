Crockett Students Inducted Into National Elementary Honor Society

The Crockett Chapter of the National Elementary Honor Society (NEHS) proudly inducted 48 outstanding fifth-grade students in a special ceremony recognizing their academic achievement, leadership, and service excellence.

NEHS goes beyond the traditional honor roll by encouraging students to become well-rounded individuals who excel academically and make meaningful contributions to their school and community. The newly inducted members have demonstrated a strong commitment to service, character, citizenship, and leadership—key pillars of the NEHS mission.

“These students represent the best of what Crockett has to offer,” said Kimberly Donnan, Principal of Crockett Intermediate. “They are not only scholars but leaders who inspire their peers and work to make a difference inside and outside the classroom.”

The induction ceremony celebrated each student’s accomplishments and set the tone for a year filled with purposeful activities. As NEHS members, these students will engage in service projects and leadership development opportunities designed to enhance the student experience at Crockett and positively impact the greater community.

The NEHS fosters a culture of excellence and prepares young students for a lifetime of success and civic engagement.

About NEHS:

The National Elementary Honor Society, established by the National Association of Secondary School Principals (NASSP) in partnership with the National Association of Elementary School Principals (NAESP), recognizes outstanding elementary students nationwide. The NEHS provides a foundation for young leaders, instilling values contribute to academic success and community stewardship.

El Capítulo Crockett de la Sociedad Nacional de Honor de Primaria (NEHS, por sus siglas en inglés) incorporó con orgullo a 48 estudiantes sobresalientes de quinto grado en una ceremonia especial que reconoció sus logros académicos, liderazgo y excelencia en el servicio.

NEHS va más allá del cuadro de honor tradicional al alentar a los estudiantes a convertirse en individuos completos que sobresalen académicamente y hacen contribuciones significativas a su escuela y comunidad. Los miembros recién incorporados han demostrado un fuerte compromiso con el servicio, el carácter, la ciudadanía y el liderazgo, pilares clave de la misión de NEHS.

“Estos estudiantes representan lo mejor de lo que Crockett tiene para ofrecer”, dijo Kimberly Donnan, directora de Crockett Intermediate. “No solo son académicos, sino líderes que inspiran a sus compañeros y trabajan para marcar la diferencia dentro y fuera del aula”.

La ceremonia de inducción celebró los logros de cada estudiante y marcó la pauta para un año lleno de actividades con propósito. Como miembros de NEHS, estos estudiantes participarán en proyectos de servicio y oportunidades de desarrollo de liderazgo diseñadas para mejorar la experiencia estudiantil en Crockett y tener un impacto positivo en la comunidad en general.

El NEHS fomenta una cultura de excelencia y prepara a los jóvenes estudiantes para una vida de éxito y compromiso cívico.

Acerca de NEHS:

La Sociedad Nacional de Honor de Escuelas Primarias, establecida por la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Secundarias (NASSP) en asociación con la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Primarias (NAESP), reconoce a los estudiantes sobresalientes de primaria en todo el país. El NEHS proporciona una base para jóvenes líderes, inculcando valores que contribuyen al éxito académico y la administración de la comunidad.