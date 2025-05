Deadly Screwworm Found In Cattle

A dangerous parasite is disrupting the cattle industry and causing problems in the Texas Panhandle. In November, the USDA temporarily paused a few cattle imports from Mexico after detecting a deadly screwworm in animals near the border. About 1.5 million cattle are transported from Mexico to the U.S. each year.

Un parásito peligroso está perturbando la industria ganadera y causando problemas en el Panhandle de Texas. En noviembre, el USDA detuvo temporalmente algunas importaciones de ganado de México después de detectar un gusano barrenador mortal en animales cerca de la frontera. Alrededor de 1.5 millones de cabezas de ganado son transportadas de México a los Estados Unidos cada año.