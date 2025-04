Deputies Find Doctor’s Body

Matt Elza Hipke, 62, a Longview doctor, pleaded guilty to aggravated sexual assault of a child on April 2. Tuesday, Gregg County Sheriff’s Deputies found his body in north Longview. They had accused him of numerous crimes relating to child sex abuse dating back to 2017. In 2022, they had filed charges of continuous sex abuse of a child under 14, aggravated sexual assault of a child, and indecency with a child against him.

Matt Elza Hipke, de 62 años, un médico de Longview, se declaró culpable de agresión sexual agravada de un niño el 2 de abril. El martes, los agentes del alguacil del condado de Gregg encontraron su cuerpo en el norte de Longview. Lo habían acusado de numerosos delitos relacionados con el abuso sexual infantil que se remontan a 2017. En 2022, habían presentado cargos de abuso sexual continuo de un niño menor de 14 años, agresión sexual agravada de un niño e indecencia con un niño contra él.