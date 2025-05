Dodd City Man Sentenced

On Wednesday, May 21, Clint Warren Howard, 61, of Dodd City, was sentenced to 25 years in prison for Driving While Intoxicated for the fifth time. A deadly weapon finding means the parole board will not consider him for release until he serves at least half of his sentence.

El miércoles 21 de mayo, Clint Warren Howard, de 61 años, de Dodd City, fue sentenciado a 25 años de prisión por conducir en estado de ebriedad por quinta vez. Un hallazgo de arma mortal significa que la junta de libertad condicional no lo considerará para su liberación hasta que cumpla al menos la mitad de su sentencia.