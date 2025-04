Two dogs attacked six people and bit a person in Antlers. The dogs also tried to bite a Pushmataha County Deputy and city employees at Little People’s Park. The dogs were captured and euthanized.

Dos perros atacaron a seis personas y mordieron a una persona en Antlers. Los perros también intentaron morder a un oficial del condado de Pushmataha y a empleados de la ciudad en Little People’s Park. Los perros fueron capturados y sacrificados.