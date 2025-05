DPS Conducting Enhanced Enforcement Of “Move Over-Slow Down”

The Texas Department of Public Safety is working with surrounding states to enhance the enforcement of “move over, slow down” laws. Motorists must move one lane over or slow down to 20 miles per hour less than the posted speed limit if they see a first responder’s car with its emergency lights on along the shoulder of the road. Other participating states are Oklahoma, Arkansas, New Mexico, and Louisiana.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas está trabajando con los estados circundantes para mejorar la aplicación de las leyes de “muévete, disminuye la velocidad”. Los automovilistas deben moverse un carril o reducir la velocidad a 20 millas por hora menos que el límite de velocidad indicado si ven un automóvil de primeros auxilios con las luces de emergencia encendidas a lo largo del arcén de la carretera. Otros estados participantes son Oklahoma, Arkansas, Nuevo México y Luisiana.