Dusting Kills A Teenage Girl

A 19-year-old from Arizona died this week after participating in an act seen on social media known as dusting. Dusting has become a TikTok trend in which individuals sniff computer dusting spray to get high. The scary thing is that, before this experience, the O’Rourke family had never heard of dusting. Now, it’s their mission to share their daughter’s story to save others from losing their children to the potential killers in their cabinets.

Un joven de 19 años de Arizona murió esta semana después de participar en un acto visto en las redes sociales conocido como dusting. El polvo se ha convertido en una tendencia de TikTok en la que las personas olfatean el spray de polvo de la computadora para colocarse. Lo aterrador es que, antes de esta experiencia, la familia O’Rourke nunca había oído hablar del desempolvado. Ahora, su misión es compartir la historia de su hija para salvar a otros de perder a sus hijos a manos de los posibles asesinos en sus gabinetes.