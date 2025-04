East Texas Killer Gets Life Without Parole

A Rusk man has been sentenced in Cherokee County to life in prison without the possibility of parole for robbing and killing a 70-year-old man in 2022. Prosecutors say that Christopher Anthony Peoples robbed and stabbed Valentine Ortega Sanchez, leaving him to die in his driveway.

Un hombre de Rusk ha sido condenado en el condado de Cherokee a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por robar y matar a un hombre de 70 años en 2022. Los fiscales dicen que Christopher Anthony Peoples robó y apuñaló a Valentine Ortega Sánchez, dejándolo morir en la entrada de su casa.