Eleven Names You Can’t Use In The U.S. For Your Newborn

Are you aware that there are eleven names you cannot use to name your baby in the U.S.? Having the right to name your baby almost anything you want is as American as pie. Whereas countries like New Zealand and Japan ban parents from choosing specific baby names, American parents have more freedom to be creative. However, there are at least 11 baby names that American parents cannot legally name their children. While laws vary by state, according to USbirthcertificates.com, the following 11 names have been ruled illegal by the U.S. court system.

Illegal baby names

King

Queen

Jesus Christ

III

Santa Claus

Majesty

Adolf Hitler

Nutella

Messiah

@

1069

¿Sabe que hay once nombres que no puede usar para nombrar a su bebé en los EE. UU.? Tener el derecho de ponerle a tu bebé casi cualquier nombre que quieras es tan estadounidense como un pastel. Mientras que países como Nueva Zelanda y Japón prohíben a los padres elegir nombres específicos para bebés, los padres estadounidenses pueden ser creativos. Sin embargo, hay al menos 11 nombres de bebés que los padres estadounidenses no pueden nombrar legalmente a sus hijos. Si bien las leyes varían según el estado, según USbirthcertificates.com, el sistema judicial de EE. UU. ha declarado ilegales los siguientes 11 nombres.

Nombres ilegales de bebés