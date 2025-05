Elon Musk’s Neighbors Unhappy

They are accusing Elon Musk of being a bad neighbor. Residents of the ritzy Austin suburb of West Lake Hills are complaining about a 16-foot chain-link fence surrounding their $6 million property. Paul Hemmer, who heads the neighborhood’s homeowners’ association, says Musk is not even living at the home. It’s a hub, he says, for a security team that fills up the dead-end street with a fleet of cars. There are reports that Musk has been trying to buy two neighboring lots to serve as a compound for him, his 13 kids, and their mothers.

Acusan a Elon Musk de ser un mal vecino. Los residentes del lujoso suburbio de West Lake Hills, en Austin, se quejan de una valla de alambre de 16 pies que rodea su propiedad de 6 millones de dólares. Paul Hemmer dirige la asociación de propietarios del vecindario y dice que Musk ni siquiera vive en la casa. Es un centro, dice, para un equipo de seguridad que llena el callejón sin salida con una flota de coches. Hay informes de que Musk ha estado tratando de comprar dos lotes vecinos para que sirvan como complejo para él, sus 13 hijos y sus madres.