Emily Witt Is Now New Assistant Volyball Coach

COMMERCE – East Texas A&M University volleyball coach Joe Morales has added Emily Witt as the program’s assistant coach going into the 2025 season.

Witt joins the Lion volleyball program after serving as the volleyball coach for Northwest High School in Wichita, Kansas, and the head coach for the KNVBC Showtime Volleyball Club in Wichita. She has also worked with the Shockwave Volleyball Academy in Wichita as a head coach.

“I am thrilled with the addition of Emily Witt to our staff,” remarked Morales. “Emily is a competitor and has proven that from her playing days. She is a winner, and I am excited to see that quality transform into coaching.”

“I cannot wait for the fall to work with her; she will bring an offensive mind with a hustle mentality to our players and program. She will also be a great mentor to our young women in this sport and allow them to grow and excel not only on the court but in life.”

Despite spending the last two years in Kansas, Witt is no stranger to the Lone Star State as she began her collegiate volleyball career at Navarro College and finished her playing career at Texas A&M-Kingsville, where Morales was an assistant coach at the time. She also played at Arkansas-Fort Smith and was the team captain for all three programs.

“I’m incredibly grateful for the opportunity to join the program at East Texas A&M! I’m ready to hit the ground running, help develop our players, and do whatever it takes to help the team not only compete but win at the highest level,” said Witt. “Having played for Coach Morales, I’ve seen the level of excellence he expects, and I’m excited to work alongside him and help elevate this program to new heights!”

At Navarro College, she won the 2019 NJCAA Division I National Championship with the Bulldogs after finishing seventh in 2018. She was the NJCAA assists leader in 2018, and they named her to the All-National Tournament team in 2019.

For the Javelinas, Witt was twice named the Lone Star Conference Setter of the Week in 2020, as well as the LSC Setter of the Year in 2020, as A&M-Kingsville went undefeated in the regular season and won the LSC South division championship. She was the conference leader in assists per set and was named the 2021 Preseason LSC Setter of the Year.

Witt received her associate degree in science from Navarro College and her Bachelor of Science in Interdisciplinary Studies from Texas A&M University-Kingsville.

COMERCIO – El entrenador de voleibol de la Universidad East Texas A&M, Joe Morales, ha agregado a Emily Witt como entrenadora asistente del programa para la temporada 2025.

Witt se une al programa de voleibol Lion después de servir como entrenador de voleibol de Northwest High School en Wichita, Kansas, y entrenador en jefe del KNVBC Showtime Volleyball Club en Wichita. También ha trabajado con la Academia de Voleibol Shockwave en Wichita como entrenadora principal.

“Estoy encantado con la incorporación de Emily Witt a nuestro personal”, comentó Morales. “Emily es una competidora y lo ha demostrado desde sus días de jugadora. Ella es una ganadora, y estoy emocionado de ver que esa calidad se transforma en coaching”.

“No puedo esperar a que llegue el otoño para trabajar con ella; Ella traerá una mente ofensiva con una mentalidad de ajetreo a nuestros jugadores y programa. También será una gran mentora para nuestras jóvenes en este deporte y les permitirá crecer y sobresalir no solo en la cancha sino en la vida”.

A pesar de pasar los últimos dos años en Kansas, Witt no es ajena al Estado de la Estrella Solitaria, ya que comenzó su carrera universitaria de voleibol en Navarro College y terminó su carrera como jugadora en Texas A&M-Kingsville, donde Morales era entrenadora asistente en ese momento. También jugó en Arkansas-Fort Smith y fue la capitana del equipo en los tres programas.

“¡Estoy increíblemente agradecido por la oportunidad de unirme al programa en East Texas A&M! Estoy listo para comenzar a correr, ayudar a desarrollar a nuestros jugadores y hacer lo que sea necesario para ayudar al equipo no solo a competir, sino a ganar al más alto nivel”, dijo Witt. “Después de haber jugado para el entrenador Morales, he visto el nivel de excelencia que espera, ¡y estoy emocionado de trabajar junto a él y ayudar a elevar este programa a nuevas alturas!”

En Navarro College, ganó el Campeonato Nacional de la División I de la NJCAA en 2019 con los Bulldogs después de terminar séptima en 2018. Fue la líder de asistencias de la NJCAA en 2018 y la nombraron para el equipo del Torneo Nacional en 2019.

Para las Javelinas, Witt fue nombrado dos veces el Colocador de la Semana de la Conferencia Lone Star en 2020, así como el Colocador del Año de LSC en 2020, ya que A&M-Kingsville quedó invicto en la temporada regular y ganó el campeonato de la división Sur de LSC. Fue la líder de la conferencia en asistencias por set y fue nombrada Colocadora del Año de la LSC de pretemporada 2021.

Witt recibió su título de asociado en ciencias de Navarro College y su licenciatura en Ciencias en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Texas A&M en Kingsville.